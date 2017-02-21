Венгер не представляет себя в любительском клубе

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не представляет себя в любительском клубе.

Накануне вечером "канониры" одержали уверенную победу над полупрофессиональным "Саттоном" (0:2) в поединке пятого раунда Кубка Англии. Чтобы подготовиться к приему гостей, клуб пятого дивизиона потратил немало усилий, отремонтировав раздевалки и часть стадиона.

По словам Венгера, даже если ему представится возможность возглавить любительский клуб, он не откликнется на такое предложение. Эта работа сопряжена с огромными проблемами, считает Арсен.

"Сыграть против команды, выступающей в пятом дивизионе, уже было удивительно. Если честно, я бы никогда не согласился возглавить любительский клуб – это слишком сложно", - цитирует Венгера The Guardian.

Также Арсен рассказал, что ему понравилась атмосфера в уютной раздевалке местного стадиона. Одновременно француз посетовал на отсутствие мер безопасности непосредственно во время игры.

"Я вырос в клубе, который был даже меньше "Саттона", поэтому игра напомнила мне о моем детстве. Комната для переодеваний была великолепна – чем ближе вы находитесь друг к другу, тем проще настроиться на матч".

"Я не знаю, что именно произошло по ходу матча, но к нам действительно прилетела бутылка с водой. Не могу сказать, в кого метились фанаты – в меня, рефери или кого-то другого", - добавил француз.



Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 21.02.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 826

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-zenit 21.02.2017 13:32 # fc-zenit
    "чем ближе вы находитесь друг к другу, тем проще настроиться на матч"

    уже открытым текстом говорит что аснл пидopac.

    (ответить)

  2. second005 21.02.2017 13:20 # second005
    Ну да, учитывая то, чего за последнее десятилетие выиграл Арсенал,то не особо и сложнее видать)

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 21.02.2017 13:15 # pistolero-lfc
    https://pbs.twimg.com/media/C5LkI5KWIAY4RDJ.jpg:large

    ахахахах

    (ответить)

  4. mutruefan1989 21.02.2017 13:05 # mutruefan1989
    Сказочный.

    (ответить)

  5. dr-b1ack 21.02.2017 13:03 # dr-b1ack
    чем ближе вы находитесь друг к другу, тем проще настроиться на матч.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: