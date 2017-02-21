Венгер не представляет себя в любительском клубе

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не представляет себя в любительском клубе.

Накануне вечером "канониры" одержали уверенную победу над полупрофессиональным "Саттоном" (0:2) в поединке пятого раунда Кубка Англии. Чтобы подготовиться к приему гостей, клуб пятого дивизиона потратил немало усилий, отремонтировав раздевалки и часть стадиона.



По словам Венгера, даже если ему представится возможность возглавить любительский клуб, он не откликнется на такое предложение. Эта работа сопряжена с огромными проблемами, считает Арсен.



"Сыграть против команды, выступающей в пятом дивизионе, уже было удивительно. Если честно, я бы никогда не согласился возглавить любительский клуб – это слишком сложно", - цитирует Венгера The Guardian.



Также Арсен рассказал, что ему понравилась атмосфера в уютной раздевалке местного стадиона. Одновременно француз посетовал на отсутствие мер безопасности непосредственно во время игры.



"Я вырос в клубе, который был даже меньше "Саттона", поэтому игра напомнила мне о моем детстве. Комната для переодеваний была великолепна – чем ближе вы находитесь друг к другу, тем проще настроиться на матч".



"Я не знаю, что именно произошло по ходу матча, но к нам действительно прилетела бутылка с водой. Не могу сказать, в кого метились фанаты – в меня, рефери или кого-то другого", - добавил француз.