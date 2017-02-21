Жардим и Фабиньо хотят получить шанс в Премьер-Лиге

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим и его подопечный Фабиньо заявили, что им было бы интересно попробовать себя в Премьер-Лиге.

В этом сезоне подопечные Жардима демонстрируют очень яркий атакующий футбол, а сам португальский специалист называется прессой одним из кандидатов на роль преемника Арсена Венгера в "Арсенале". И Леонарду не скрывает, что был бы рад получить предложение из Премьер-Лиги.



"Думаю, все тренеры и игроки хотя тренировать и играть на высочайшем уровне, а сегодня Премьер-Лига является, возможно, сильнейшей национальной лигой в Европе, и каждый хотел бы получить там свой шанс".



"Однако в данный момент мы в "Монако", у нас большой клуб и большие планы на будущее. Поэтому мы выкладываемся на 100 процентов ради "Монако", — цитирует Жардима Daily Mirror.



С собой на пресс-конференцию перед матчем Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" Леонарду привел Фабиньо, которому в этом сезоне довелось поиграть как крайнего защитника, так и опорного полузащитника. 23-летний бразилец также не стал скрывать своего интереса к Премьер-Лиге.



"Я знаю, что мое имя связывают с более чем одним английским клубом, но в данный момент я счастлив в "Монако". У меня есть контракт до 2021 года, но Премьер-Лига — это лига, которая интересует меня. Возможно, однажды я приеду играть сюда", — сообщил Фабиньо.