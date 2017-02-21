Де Брюйне: "Нельзя сравнивать нас с "Юнайтед" или "Ливерпулем"

Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признал, что его клуб пока невозможно сравнивать с "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпулем" по успешности выступлений в Лиге Чемпионов.

И хотя в прошлом сезоне "горожанам " удалось добрать до полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, "Сити" является относительным новичком в элитном европейском турнире. Де Брюйне признает, что его клубу могут потребоваться десятки лет, чтобы повторить успехи других английских грандов в Европе.



"Люди говорят о командах вроде "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", об их истории. Конечно, это замечательные команды, и вы не можете сравнивать нас с ними, потому что у нас не было того же времени, что и у них, чтобы повторить их успехи в Лиге Чемпионов".



"Они выступали в этом турнире много лет, мы же здесь только пятый или шестой год. Нам требуется то же время, чтобы достичь их уровня в Лиге Чемпионов".



"Лично для меня история ничего не значит, но для многих людей в мире она значит все. Поэтому люди говорят о "Сити" немного меньше, чем о других командах".



"Каждый в Англии очень гордится, когда английские команды добиваются большого успеха в Европе, и мы хотим постараться сделать это. Если в течение следующих 50 лет мы пару раз выиграем Лигу Чемпионов, люди, возможно, будут смотреть на нас иначе", — цитирует Де Брюйне Daily Mirror.