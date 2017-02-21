Гвардиола восхищается игрой "Монако"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что восхищается игрой "Монако", своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы, в этом сезоне.

"Монако" очень ярко проводит этот сезон, затмив по игре даже абсолютного фаворита французской Лиги 1 ПСЖ — монегаски забили 76 голов в 26 матчах, тогда как парижане отличились лишь 50 раз.

Игра "Монако" не осталась незамеченной в Англии. Согласно слухам в прессе, едва ли не половина игроков основного состава команды Леонардо Жардима являются трансферными целями для грандов Премьер-Лиги на грядущее лето. В преддверии первого матча 1/8 финала Гвардиола тоже не стал скупиться на комплименты в адрес соперника.

"Будучи зрителем, за ними приятно наблюдать. Я действительно впечатлен, насколько они хороши. Их крайние защитники играют словно вингеры, вингеры играют словно атакующие полузащитники. Их двое нападающих являются бойцами. Фалькао и Жермен — убийцы в штрафной. Оба опорных полузащитника — Силва и Бакайоко — умны и сильны физически. Совершенная команда. Это самая успешная команда Европы в плане голов, и нам достался непростой жребий".

"Я предвкушаю матч против них, и мне не терпится сравнить наш уровень с ними. У меня есть лишь комплименты в их адрес, потому что у них по-настоящему хорошая команда. Я знаю, насколько силен ПСЖ во французской лиге, но в этом сезоне "Монако" опережает их на четыре или пять очков. Это показывает, какую хорошую работу проделал Жардим", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Монако

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 720

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  1. arsaman-14 21.02.2017 10:50 # arsaman-14
    Все сегодня играют в ЛЧ, а Сити в Лиге Европы))
    лол

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  2. reeker 21.02.2017 10:45 # reeker
    Монако спокойно их пройдёт.

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  3. ganinilyha 21.02.2017 10:39 # ganinilyha
    Будем за Монако, они классно играют

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  4. pistolero-lfc 21.02.2017 10:39 # pistolero-lfc
    надейся на Стерлинга и старайся не пропустить.

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  5. udaff 21.02.2017 10:34 # udaff
    Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что восхищается игрой "Монако", своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы, в этом сезоне

    Источник: http://fapl.ru/posts/53284/?c=1

    В Лиге Европы...

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  6. toffees-rus 21.02.2017 10:31 # toffees-rus
    Думаю сити пройдут!

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  7. takemeron 21.02.2017 10:09 # takemeron
    победа Монако! Скриньте!

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