Гвардиола восхищается игрой "Монако"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что восхищается игрой "Монако", своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы, в этом сезоне.
"Монако" очень ярко проводит этот сезон, затмив по игре даже абсолютного фаворита французской Лиги 1 ПСЖ — монегаски забили 76 голов в 26 матчах, тогда как парижане отличились лишь 50 раз.
Игра "Монако" не осталась незамеченной в Англии. Согласно слухам в прессе, едва ли не половина игроков основного состава команды Леонардо Жардима являются трансферными целями для грандов Премьер-Лиги на грядущее лето. В преддверии первого матча 1/8 финала Гвардиола тоже не стал скупиться на комплименты в адрес соперника.
"Будучи зрителем, за ними приятно наблюдать. Я действительно впечатлен, насколько они хороши. Их крайние защитники играют словно вингеры, вингеры играют словно атакующие полузащитники. Их двое нападающих являются бойцами. Фалькао и Жермен — убийцы в штрафной. Оба опорных полузащитника — Силва и Бакайоко — умны и сильны физически. Совершенная команда. Это самая успешная команда Европы в плане голов, и нам достался непростой жребий".
"Я предвкушаю матч против них, и мне не терпится сравнить наш уровень с ними. У меня есть лишь комплименты в их адрес, потому что у них по-настоящему хорошая команда. Я знаю, насколько силен ПСЖ во французской лиге, но в этом сезоне "Монако" опережает их на четыре или пять очков. Это показывает, какую хорошую работу проделал Жардим", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
21.02.2017 10:00
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Все сегодня играют в ЛЧ, а Сити в Лиге Европы))
лол
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Монако спокойно их пройдёт.
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Будем за Монако, они классно играют
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надейся на Стерлинга и старайся не пропустить.
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Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что восхищается игрой "Монако", своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы, в этом сезоне
Источник: http://fapl.ru/posts/53284/?c=1
В Лиге Европы...
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Думаю сити пройдут!
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победа Монако! Скриньте!
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