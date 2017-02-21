Гиггз не спешит с поисками работы

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз заявил, что не переживает из-за затянувшегося процесса по поиску работы и готов продолжать ждать подходящей возможности начать самостоятельную тренерскую карьеру.

Напомним, свой уход с "Олд Траффорд" прошлым летом после двух сезонов работы ассистентом Луи Ван Галя валлиец объяснял намерением попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.



Однако Райан до сих пор не нашел подходящего места для старта, хотя ранее в этом сезоне, например, вел переговоры с "Суонси". Как бы то ни было, 43-летний Гиггз спокоен насчет этой ситуации и не собирается спешить.



"Я открыт к предложениям. Если мне суждено подождать еще год, как я это уже сделал, то так тому и быть. Я получил удовольствие от этого года. Но если появится возможность поработать, она покажется мне интересной и представляющей вызов, тогда я совершенно точно готов".



"Когда ты так долго находишься в игре и окунаешься в футбол сразу после окончания школы, то находишься в своего рода пузыре. И когда ты выходишь из этого пузыря, то можешь посмотреть на все это с другой стороны. Я говорю за себя, я просто чувствую себя гораздо более расслабленно".



"Я взглянул на футбол немного с другой стороны, теперь я могу быть немного объективнее и не так предвзят к "Юнайтед". Я просто стараюсь делиться своими мыслями, особенно на телевидении, а также заниматься другими вещами".



"Я более расслаблен и могу больше времени проводить с детьми, что замечательно. Каждую неделю я наблюдаю, как мой сын играет в футбол, я наблюдаю, как моя дочь играет в лакросс — я долго не мог заниматься такими вещами".



"Я хотел взять год передышки, но в то же время хотел остаться под нагрузкой и продолжать заниматься различными вещами. И мне это удается, просто нужно соблюдать баланс".



"Я также начал сотрудничать с УЕФА, работая техническим наблюдателем. На прошлой неделе я побывал на матче "Бенфики" и дортмундской "Боруссии", составив свой отчет".



"Повторюсь, это нечто новое для меня и возможность следить за европейским футболом. Ты смотришь футбол в Европе, видишь матчи других команд, наблюдаешь возможные тенденции".



"Конечно, я продолжаю следить за футболом, но также у меня существуют некоторые бизнес-проекты", — цитирует Гиггза Daily Mirror.