Борьба за выживание: претенденты и их шансы

За 13 туров до завершения сезона в Премьер-Лиге можно более-менее смело назвать список из семи коллективов, претендующих на понижение в классе в этом году. Расстановка сил и шансов в этой компании может не раз измениться в последние недели чемпионата, но попробуем разобраться с какими опасениями и поводами для оптимизма каждая из команд готовится встретить весну.





БОРНМУТ



Повод для тревоги



"Борнмут" всегда был играющей командой, что отличало его от большинства коллективов из нижней части турнирной таблицы. Тем не менее, в последнюю пару месяцев "вишенки" стали чересчур много давать играть своим оппонентам — минимум два пропущенных мяча в каждой игре стали для них нормой. После после поражения от "Эвертона" Эдди Хау честно признал, что теперь его коллектив ведет борьбу за выживание.



Проблема "Борнмута" очевидна — это слабая игра в обороне, которую не способен перекрыть чистый класс атакующих футболистов. В игру "вишенок" желательно как можно скорее вернуть баланс.



Повод для надежды



Говоря простым языком, "Борнмут" лучше всех тех коллективов, которые оказались позади него. Матч с "Манчестер Сити" (пусть и проигранный) был для команды Хау лучшим за несколько недель, и стал первым аргументом в пользу скорого выздоровления коллектива. В отличие от конкурентов, "Борнмут" не имеет каких-то комплексных проблем, выходящих за рамки игрового поля — это команда с отличным менталитетом и потрясающим менеджером, уже много лет управляющим процессом. Вопрос самоотдачи на "Виталити" стоять не будет, а ряд неудач не отменяет того командного качества, к которому "вишенки" пришли за несколько сезонов. Пара хороших результатов должны снять образовавшуюся тревожность.



СУОНСИ



Повод для тревоги



"Суонси" перестал делать ставку на правильных тренеров (или относиться к ним правильно) — и это, очевидно, было главной причиной регресса валлийцев в последние два сезона. При этом, нельзя оставить без внимания и качество футболистов. Если взглянуть на нынешний состав "Суонси" и команду Гарри Монка двухлетней давности, то преимущество последней здесь не оспаривается.



Пол Клемент произвел отличный эффект на "лебедей", но он все равно находится в зависимости от конкретных исполнителей. Составлять широкий список имен не нужно: валлийцы стали более дисциплинированными, но результаты их матчей все так же в большой степени определяются Гульфи Сигурдссоном. Им повезло иметь при себе одаренного исландца, но любые проблемы в его игре (или даже травма), наверняка, лишат "Суонси" необходимых баллов.



Не нужно забывать о том, что должная самоотдача футболистов пока проявилась всего в нескольких матчах, и Клементу будет непросто поддерживать то же отношение до конца сезона. Некоторые игроки "Суонси" слишком долго делали одолжение на поле, не имея за спиной авторитетного тренера.



Повод для надежды



Пол Клемент — здесь не может быть никаких вопросов. Увольнение Гарри Монка было неоправданным, отношение к Алану Кертису и Франческо Гвидолину — довольно странным. Приглашение Боба Брэдли и вовсе было ошибкой, но с Клементом глава правления Хью Дженкинс, возможно, возродил свою прежнюю хватку на тренеров.



Бывший помощник Карло Анчелотти выиграл награду Тренера Месяца в январе, и переломным на его пути стала гостевая победа над "Ливерпулем". С тех пор "Суонси" выглядит другой командой — дисциплинированной и всегда имеющей план на конкретную встречу.



МИДЛСБРО



Повод для тревоги



Бесспорно утверждение о том, что матчи с участием "Мидлсбро" — наиболее скучные в Премьер-Лиге. Айтор Каранка по-своему верно ставит на оборонительную дисциплину, но при этом его команда определенно не использует имеющийся у нее атакующий потенциал. У "Боро" наименьшее число побед среди всех команд Премьер-Лиги, что пока не заставляет испанского наставника отказываться от привычной сдерживающей модели игры — даже в более "безопасных" матчах. Есть опасения того, что именно это помешает "Боро" заработать нужные для сохранения места в элите очки.



Повод для надежды



В слабой стороне "речников" также проявляется и их сила. "Боро" мало побеждает, но с точки зрения обороны, у них все значительно лучше, чем у конкурентов. К этому моменту команда Каранки пропустила только 27 мячей (четвертый показатель во всей лиге), и в свои лучшие дни она способна закрывать даже наиболее опасных оппонентов — что проявилось, например, в выездных встречах с "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Со своим подходом к игре "Боро" может задержаться в гонке за выживание до последнего тура, но в крайнем случае в пользу команды Каранки сыграет разница забитых и пропущенных мячей.



ЛЕСТЕР



Повод для тревоги



Повод здесь банальный: "Лестер" играет ужасно, и этому нет конца. В 2017 году действующие чемпионы не забили в Премьер-Лиге ни одного мяча. За редкими исключениями, все действующие лица победной кампании переживают огромный спад. Что особенно печально: менеджер команды пока не находит никаких способов повлиять на игру "Лестера" ни тактически, ни психологически. Зимний период без Лиги Чемпионов представлялся возможностью для "лис" добрать необходимые баллы, но вместо этого команда Раньери провалилась в еще большую яму. Плохо в игре "Лестера" сейчас буквально все.



Повод для надежды



Это, в конце концов, чемпионы Англии. "Лестер" и близко не обладал сильнейшим составом, выигрывая прошлогодний титул, но определенный класс у "лис" все равно присутствуют — отыскав половину прошлогоднего задора, чемпионы способны выбраться из беды. Не будем забывать и о том, что для большей части состава опыт борьбы за выживание не есть чем-то новым. В позапрошлой кампании и Джейми Варди, и Рияд Махрез, и капитан Морган с остальными выбрались из даже худшего положения.



ХАЛЛ



Повод для тревоги



"Халл" еще до старта сезона определили в фавориты на понижение. Глобальные проблемы "тигров" по-прежнему с ними. Даже если прямо сейчас руководство никак не может испортить работу менеджеру Марку Силве, изначальная подготовка к чемпионата оставила "Халл" с, возможно, слабейшим составом в Премьер-Лиге. Силва внес кадровые коррективы, но при этом вынужденно попрощался с таким влиятельным игроком, как Роберт Снодграсс. "Халл" стабилизировался за счет тренерского эффекта, но общий недостаток класса все равно может стать преградой перед "тиграми".



Повод для надежды



Назначение Марку Силвы выглядел очень решительным шагом для такого безразличного руководства, какое есть у "Халла", но пока оно себя полностью оправдывает. Майк Фелан очков не добирал, но оставил португальцу команду, которая, по крайней мере, привыкла к игре с мячом. Силва великолепно повлиял на коллектив, подписал ряд новых игроков, и уже добыл несколько хороших результатов. Неудачным для "тигров" можно считать только один поединок — против "Фулхэма" в Кубке, хот и это больше похоже на вынужденную меру. Силва вернул на первые роли Тома Хаддлстоуна — вероятно, самого одаренного исполнителя команды. Португальцу будет очень непросто, но именно 39-летний специалист — повод поверить в недавно еще невозможный поворот для коллектива, который считали безнадежным.



КРИСТАЛ ПЭЛАС



Повод для тревоги



Оценив состав и степень поддержки руководства, "Пэлас" окажется лишней командой в числе неудачников этого сезона. Другое дело, что почти никто из них не имеет таких глубоких психологических проблем, как команда Сэма Эллардайса. Провал во второй части прошлого сезона полностью разуверил футболистов в своих силах, и пока новому менеджеру никак не удается повлиять на их умы — есть ощущение, что "орлы" опускают головы каждый раз, когда первыми пропускают мяч. Скептики предполагают, что ошибочной ставкой в этой ситуации мог быть и сам Эллардайс, который, возможно, растерял прежние качества после истории со сборной Англии. Сейчас Большой Сэм верно указывает на желание привести в порядок оборону "Пэлас", но первый месяц он мог потратить впустую, самонадеянно полагая, что только одно его появление изменит судьбу коллектива. Вместо этого, лондонцы не получили критически важных очков, а также еще глубже погрузились в психологический кризис.



Повод для надежды



Состав — первая из них. Алана Пардью и Стив Пэриш действительно собрали на "Селхерст Парк" отличных футболистов, и общий атакующий класс "Пэлас" вполне сгодится для первой десятки чемпионата. Баланса в отношении обороны "орлам" не хватает, и это задача, которую должны решить как тактические, так и трансферные ходы Эллардайса. В конце концов, сам Большой Сэм. Мы не знаем, насколько сборная отпечаталась на менеджере, но Эллардайс всегда был гарантией того, что команда избежит любых проблем. Ситуация очень сложная, но вряд ли Пэриш мог обратиться к более подходящему кандидату на этом этапе.



САНДЕРЛЕНД



Повод для тревоги



"Сандерленд" — пожалуй, худшая команда этого чемпионата, изредка разбавляющая стабильно плохие результаты качественными выступлениями. "Черные коты" давно движутся в направлении вылета, а сейчас также не имеют ресурсов ни для усиления состава, ни для всегда спасительной смены менеджера. Без Джермейна Дефо и Джордана Пикфорда команда Дэвида Мойеса могла бы уже сейчас спокойно готовиться к жизни в Чемпионшипе.



Повод для надежды



Если оставить за скобками серьезный вопрос о том, ради чего "Сандерленду" в очередной раз спасаться на волоске, надежду "Стадиону Света" дает прежний опыт. Сейчас шансов на это меньше (Мойес и Эллис Шорт, похоже, смиренно принимают возможный вылет), но никто в Премьер-Лиге не имеет такого же опыта по сохранению места в элите на волоске. И, конечно же, Джермейн Дефо. Форвард забил 58 процентов голов "Сандерленда" в этом чемпионате — игрок такого класса и профессионализма резко контрастирует с большей частью состава "черных котов".



Наш прогноз на вылет: "Сандерленд", "Лестер", "Халл".



Иван Громиков специально для FAPL.ru