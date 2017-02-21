Рэшфорд хочет отомстить "Челси" за разгром в Премьер-Лиге

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд надеется, что в четвертьфинале Кубка Англии его команда отомстит "Челси" за разгромное поражение в рамках Премьер-Лиги.

Напомним, что возвращение главного тренера "дьяволов" Жозе Моуриньо на "Стэмфорд Бридж" обернулось для его новой команды сокрушительным поражением 4:0 в октябре. Поклонники хозяев подлили масла в огонь, адресовав португальцу кричалку: "Ты больше не Особенный!"



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии вновь свела обе команды к противостоянию на "Стэмфорд Бридж". Рэшфорд надеется, что "Юнайтед" отомстит лидеру Премьер-Лиги.



"На данной стадии турнира не осталось слабых команд, поэтому жаловаться на жребий не имеет смысла. Мы движемся от игры к игре, набрали хороший ход, поэтому, думаю, зрители увидят отличный матч".



"Мы отправимся туда с уверенностью в своих силах и с задачей непременно победить. Кроме того, у нас остался должок перед "Челси", и мы постараемся его вернуть", - цитирует Рэшфорда Daily Mail.