Рэшфорд хочет отомстить "Челси" за разгром в Премьер-Лиге
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд надеется, что в четвертьфинале Кубка Англии его команда отомстит "Челси" за разгромное поражение в рамках Премьер-Лиги.
Напомним, что возвращение главного тренера "дьяволов" Жозе Моуриньо на "Стэмфорд Бридж" обернулось для его новой команды сокрушительным поражением 4:0 в октябре. Поклонники хозяев подлили масла в огонь, адресовав португальцу кричалку: "Ты больше не Особенный!"
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии вновь свела обе команды к противостоянию на "Стэмфорд Бридж". Рэшфорд надеется, что "Юнайтед" отомстит лидеру Премьер-Лиги.
"На данной стадии турнира не осталось слабых команд, поэтому жаловаться на жребий не имеет смысла. Мы движемся от игры к игре, набрали хороший ход, поэтому, думаю, зрители увидят отличный матч".
"Мы отправимся туда с уверенностью в своих силах и с задачей непременно победить. Кроме того, у нас остался должок перед "Челси", и мы постараемся его вернуть", - цитирует Рэшфорда Daily Mail.
21.02.2017 07:00
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Последние комментарии:
Уродец пригородный... плоскоголовый размечтался. ))
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юнец походу еще не вкурсе шо скум наши личные сучки уже как 5 лет
надеюсь всякие каллики объяснят ему шо к чему
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Отомстит парень Челси и забьет гол, счет будет 4-1 на этот раз.
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Наверно сломают его, вот ведь пенсы, не должны спускать сосунку треп.
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горячий пацанчик. Канте с Матичем захлопнут его
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Угу. На скамейке запасных будет мстить? Маркером сидения разрисует?
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не надорвётся?
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Неуловимый мститель
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