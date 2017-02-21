Рэшфорд хочет отомстить "Челси" за разгром в Премьер-Лиге

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд надеется, что в четвертьфинале Кубка Англии его команда отомстит "Челси" за разгромное поражение в рамках Премьер-Лиги.

Напомним, что возвращение главного тренера "дьяволов" Жозе Моуриньо на "Стэмфорд Бридж" обернулось для его новой команды сокрушительным поражением 4:0 в октябре. Поклонники хозяев подлили масла в огонь, адресовав португальцу кричалку: "Ты больше не Особенный!"

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии вновь свела обе команды к противостоянию на "Стэмфорд Бридж". Рэшфорд надеется, что "Юнайтед" отомстит лидеру Премьер-Лиги.

"На данной стадии турнира не осталось слабых команд, поэтому жаловаться на жребий не имеет смысла. Мы движемся от игры к игре, набрали хороший ход, поэтому, думаю, зрители увидят отличный матч".

"Мы отправимся туда с уверенностью в своих силах и с задачей непременно победить. Кроме того, у нас остался должок перед "Челси", и мы постараемся его вернуть", - цитирует Рэшфорда Daily Mail.



Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 21.02.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1046

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Последние комментарии:




  1. ask 21.02.2017 08:08 # ask
    Уродец пригородный... плоскоголовый размечтался. ))

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  2. meshuggah 21.02.2017 08:05 # meshuggah
    юнец походу еще не вкурсе шо скум наши личные сучки уже как 5 лет
    надеюсь всякие каллики объяснят ему шо к чему

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  3. infamous 21.02.2017 07:58 # infamous
    Отомстит парень Челси и забьет гол, счет будет 4-1 на этот раз.

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  4. mcfc-fantactic 21.02.2017 07:39 # mcfc-fantactic
    Наверно сломают его, вот ведь пенсы, не должны спускать сосунку треп.

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  5. chelsea-soul 21.02.2017 07:28 # chelsea-soul
    горячий пацанчик. Канте с Матичем захлопнут его

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  6. mata-hazard 21.02.2017 07:17 # mata-hazard
    Угу. На скамейке запасных будет мстить? Маркером сидения разрисует?

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  7. fc-zenit 21.02.2017 07:04 # fc-zenit
    не надорвётся?

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  8. puhovik-vengera 21.02.2017 07:04 # puhovik-vengera
    Неуловимый мститель

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