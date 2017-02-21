"Тоттенхэм" ожидает получить 16 миллионов фунтов за Бенталеба
"Тоттенхэм" ожидает выручить 16 миллионов фунтов с продажи полузащитника Набиля Бенталеба в "Шальке-04" грядущим летом.
Так и не сумев завоевать доверие главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино, прошлым летом Бенталеб отправился в годичную аренду в клуб Бундеслиги.
Накануне Набиль сыграл свой очередной матч за "Шальке-04", чем, как сообщает некоторые немецкие издания, активировал условие в арендном соглашении, обязывающее гельзенкирхенцев выкупить его трансфер у "Тоттенхэма".
Evening Standard не берется подтвердить эту информацию, но утверждает, что на "Уайт Харт Лэйн" абсолютно уверены в том, что по окончании этого сезона их воспитанник заключит постоянный контракт с "Шальке-04" и принесет в бюджет "шпор" около 16 млн. фунтов.
Добавим, что в этом сезоне 22-летний алжирец, присоединившийся к академии "Тоттенхэма" в 17 лет, сыграл 26 матчей за "Шальке-04", забив четыре гола и отдав четыре результативных передачи.
21.02.2017 06:00
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Леви даже за потенциального камикадзе торгуется. ахуеть
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