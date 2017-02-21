"Арсенал" обыграл "Саттон" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
"Арсенал" уверенно справился с представителем пятого дивизиона "Саттоном" и, одержав победу 0:2, вышел в четвертьфинал Кубка Англии.
Главный тренер "канониров" Арсен Венгер сохранил в стартовом составе своей команды лишь Давида Оспину, Шкодрана Мустафи, Гранита Джаку и Алекса Ивоби относительно поражения 5:1 от "Баварии" в Лиге Чемпионов.
"Саттон" был совершенно лишен мяча в начале матча, но смотрелся неплохо, достойно выдерживая давление грозного соперника. "Арсенал" попросту не имел пространства для быстрых комбинаций.
Убежать в прорыв гостям удалось лишь на 26-й минуте, когда Лукас Перес промчался по правому флангу и, не входя в штрафную, пробил в дальний угол ворот. Тео Уолкотт не коснулся мяча, но своим движением пяткой явно смутил голкипера, и тот не смог выручить хозяев — 0:1.
"Арсенал" достаточно легко открыл счет, а вот забить второй гол и снять все вопросы об исходе матча оказалось не так просто. "Канониры" были вынуждены подождать до 55-й минуты, когда Начо Монреаль прострелил вдоль ворот, а Уолкотт на дальней штанге замкнул передачу партнера — 0:2.
В остатке матча "канониры" продолжали атаковать, но, скорее, уже по инерции. "Саттон" проиграл, но проиграл достойно — более того, на 65-й минуте только перекладина ворот Оспины не позволила хозяевам забить гол престижа.
"Саттон" проиграл достойно, устроив настоящий праздник футбола для своих болельщиков. "Арсенал" выполнил свою задачу на этот матч, одержав победу и избежав травм. В 1/4 финала "канонирам" предстоит сыграть с "Линкольном", еще одним представителем Национальной Конференции.
"Саттон" — "Арсенал" — 0:2 (0:1)
Голы: Перес 26, Уолкотт 55.
"Арсенал": Оспина, Паулиста, Мустафи, Холдинг, Монреаль, Эльнени (Окслейд-Чемберлен 56), Джака, Перес, Рейн-Аделаид (Мэйтланд-Найлс 74), Ивоби (Санчес 74), Уолкотт.
21.02.2017 00:50
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Последние комментарии:
С победой вас радужня! Сегодня лучшая команда проиграла? Все из за сраных судей которые опять тащили как могли это ггшное недоразумение!!!((
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Один фиг либо МЮ, либо Челси их вынесут вперед ногами, негоже заднеприводным трофей какой брать
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Оле оле
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Венгер занёс походу в ФА,за такой жребий
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Фаны у сатона топ. Окропят всю пенсобратию на раз-два
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Раскатали, короч одной ногой в полуфинале, надо брать таки кубок
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