Вертонген: "Тоттенхэм" хочет выиграть Кубок Англии и Лигу Европы"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что в остатке сезона его команда рассчитывает выиграть Кубок Англии и Лигу Европы.

На прошлой неделе бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что "шпоры" могут остаться в истории командой неудачников, если их молодое поколение не сможет перевести свой талант в трофеи.



Отвечая на слова бывшего коллеги по амплуа, Вертонген рассказал, что в остатке сезона "Тоттенхэм" надеется сделать своеобразный дубль – выиграть Лигу Европы и Кубок Англии.



"Тренер понимает важность Лиги Европы и Кубка Англии, и вы могли заметить по нашему составу (на игры с "Гентом" и "Фулхэмом"), что мы серьезно относимся к этим турнирам. Мы хотим выиграть оба трофея и достойно завершить сезон в Премьер-Лиге. Думаю, мы находимся в достаточно хорошей форме, чтобы добиться этой цели", - сообщил Вертонген The Independent.