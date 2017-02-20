Конте рад, что может рассчитывать на Фабрегаса и Терри
Главный тренер "Челси" Антонио Конте рад, что может рассчитывать на таких высококлассных резервистов, как Джон Терри и Сеск Фабрегас.
В субботнем матче Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" Терри и Фабрегас впервые за долгое время вместе появились в стартовом составе "синих". Их вклад позволил "синим" одержать победу (0:2) и выйти в четвертьфинал турнира.
Конте рад, что он может рассчитывать на таких высококлассных резервистов и с помощью Терри и Фабрегаса безболезненно проводить ротацию состава.
"Они оба провели хороший матч, а это нелегко, когда ты не получаешь регулярную практику. Джон и Сеск показали, что находятся в хорошей форме и остаются профессионалами. Здорово иметь таких игроков в команде и рассчитывать на них в любой момент", - цитирует Конте Evening Standard.
20.02.2017 21:00
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Крутая однако обойма у Конте!
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