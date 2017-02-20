Клаттенбург отложил отъезд в Саудовскую Аравию до лета
Рефери Марк Клаттенбург решил отложить свой отъезд из Премьер-Лиги в Саудовскую Аравию до лета.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 41-летний Клаттенбург решил оставить свою работу в Премьер-Лиге и теперь возглавит судейский корпус в Саудовской Аравии, где будет получать 500 тысяч фунтов в год "чистыми".
Однако речи о том, что проживающий в Ньюкасле арбитр немедленно прекратит обслуживать матчи Премьер-Лиги, не было. Как сообщает Daily Mail, Марк обязан отработать еще три месяца, прежде чем его трудовой договор с Professional Game Match Officials будет прекращен.
По информации издания, Клаттенбург, обслуживавший финалы Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Евро-2016 в прошлом сезоне, специально встречался с главой PGMO Майком Райли, договорившись, что продолжит обслуживать матчи Премьер-Лиги в 13 оставшихся турах.
Таким образом, уже в следующий уикенд Клаттенбург вернется к работе в Премьер-Лиге и рассудит матч между "Вест Бромвичем" и "Борнмутом".
20.02.2017 20:00
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Жаль. Я уже отметил переезд этой крысы.
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В Англии тоже есть страшная коррупция...
Эти русские алигархи испортили апл
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норм, может еще успеет подсобить по старинке)
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гпенсы с победой!
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удачи
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