Клаттенбург отложил отъезд в Саудовскую Аравию до лета

Рефери Марк Клаттенбург решил отложить свой отъезд из Премьер-Лиги в Саудовскую Аравию до лета.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 41-летний Клаттенбург решил оставить свою работу в Премьер-Лиге и теперь возглавит судейский корпус в Саудовской Аравии, где будет получать 500 тысяч фунтов в год "чистыми".



Однако речи о том, что проживающий в Ньюкасле арбитр немедленно прекратит обслуживать матчи Премьер-Лиги, не было. Как сообщает Daily Mail, Марк обязан отработать еще три месяца, прежде чем его трудовой договор с Professional Game Match Officials будет прекращен.



По информации издания, Клаттенбург, обслуживавший финалы Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Евро-2016 в прошлом сезоне, специально встречался с главой PGMO Майком Райли, договорившись, что продолжит обслуживать матчи Премьер-Лиги в 13 оставшихся турах.



Таким образом, уже в следующий уикенд Клаттенбург вернется к работе в Премьер-Лиге и рассудит матч между "Вест Бромвичем" и "Борнмутом".