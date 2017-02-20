Клаттенбург отложил отъезд в Саудовскую Аравию до лета

Марк Клаттенбург Рефери Марк Клаттенбург решил отложить свой отъезд из Премьер-Лиги в Саудовскую Аравию до лета.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 41-летний Клаттенбург решил оставить свою работу в Премьер-Лиге и теперь возглавит судейский корпус в Саудовской Аравии, где будет получать 500 тысяч фунтов в год "чистыми".

Однако речи о том, что проживающий в Ньюкасле арбитр немедленно прекратит обслуживать матчи Премьер-Лиги, не было. Как сообщает Daily Mail, Марк обязан отработать еще три месяца, прежде чем его трудовой договор с Professional Game Match Officials будет прекращен.

По информации издания, Клаттенбург, обслуживавший финалы Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Евро-2016 в прошлом сезоне, специально встречался с главой PGMO Майком Райли, договорившись, что продолжит обслуживать матчи Премьер-Лиги в 13 оставшихся турах.

Таким образом, уже в следующий уикенд Клаттенбург вернется к работе в Премьер-Лиге и рассудит матч между "Вест Бромвичем" и "Борнмутом".


Метки Клаттенбург, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. axilles-1992 20.02.2017 21:05 # axilles-1992
    Жаль. Я уже отметил переезд этой крысы.

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  2. baurlfc78 20.02.2017 20:55 # baurlfc78
    В Англии тоже есть страшная коррупция...
    Эти русские алигархи испортили апл

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  3. reams 20.02.2017 20:51 # reams
    норм, может еще успеет подсобить по старинке)

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  4. gunars 20.02.2017 20:09 # gunars
    гпенсы с победой!

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  5. gunars 20.02.2017 20:08 # gunars
    удачи

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