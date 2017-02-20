Гвардиола выразил поддержку Венгеру

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выразил поддержку своему коллеге из "Арсенала" Арсену Венгеру, назвав критику в адрес француза "неприемлемой".

После разгромного поражения в Лиге Чемпионов от "Баварии" (5:1) на Венгера обрушился настоящий шквал критики. Особенно язвительны были бывшие подопечные Арсена – например, экс-защитник "канониров" Мартин Киоун.



По мнению Гвардиолы, француз не заслуживал к себе подобного отношения и резких комментариев в свой адрес. Критика от игроков, добившихся больших успехов под руководством Венгера, вообще неприемлема, считает Пеп.



"То, как на протяжении последних дней бывшие игроки и журналисты отзываются о Венгере, – это неприемлемо. Прямо сейчас наша профессия не пользуется уважением, и то, как обращались с Венгером, это и есть неуважение", - цитирует Гвардиолу Goal.