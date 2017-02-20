Гвардиола выразил поддержку Венгеру
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выразил поддержку своему коллеге из "Арсенала" Арсену Венгеру, назвав критику в адрес француза "неприемлемой".
После разгромного поражения в Лиге Чемпионов от "Баварии" (5:1) на Венгера обрушился настоящий шквал критики. Особенно язвительны были бывшие подопечные Арсена – например, экс-защитник "канониров" Мартин Киоун.
По мнению Гвардиолы, француз не заслуживал к себе подобного отношения и резких комментариев в свой адрес. Критика от игроков, добившихся больших успехов под руководством Венгера, вообще неприемлема, считает Пеп.
"То, как на протяжении последних дней бывшие игроки и журналисты отзываются о Венгере, – это неприемлемо. Прямо сейчас наша профессия не пользуется уважением, и то, как обращались с Венгером, это и есть неуважение", - цитирует Гвардиолу Goal.
20.02.2017 19:00
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Srb по делу сказал; владельцы зажимают деньги на топ игроков. Их видимо денежная ситуация очень устраивает. Может в этом сезоне они за это и поплатятся, наконец не попав в 4-ку.
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Пришло время таким клубам как арсенал тратить фиксированные суммы на трансферы, а точнее не менее определённой суммы к примеру не менее чем сто миллионов в сезон не считая зарплат! Тогда вопросы возникающие к тренеру будут более справедливы чем сейчас! А для этого нужно устроить переворот в мышлении владельцев клуба руками болельщиков и общественности ! Говорю это не отменяя личной ответственности Венгера, хотя мы двадцать лет уже знаем что он тактический,"бомж" и любим его далеко не за это!!
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