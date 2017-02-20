Компани не поможет "Сити" с "Монако"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Монако" во вторник вечером, не сумев вовремя решить свои проблемы с ногой.

На прошлой неделе во время одной из тренировок "горожан" бельгийский защитник почувствовал дискомфорт в ноге, из-за чего пропустил матч 5-го раунда Кубка Англии против "Хаддерсфилда" в субботу.



К сожалению для Венсана, он не сможет помочь "Сити" и в следующем, гораздо более важном, матче. При этом Компани пока сохраняет шансы вернуться к переигровке с "Хаддерсфилдом" 28 февраля.



"Он не готов к завтрашнему матчу. Не думаю, что ему потребуется еще много времени. Он будет готов к матчу с "Хаддерсфилдом", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги 30-летний Компани сыграл лишь три матча. Затянувшаяся полоса неудач у Венсана подталкивает Гвардиолу к выходу на трансферный рынок грядущим летом для покупки нового центрального защитника.