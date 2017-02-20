Перес хочет "любой ценой" уйти из "Арсенала"

Агент нападающего "Арсенала" Лукаса Переса подтвердил, что его клиент хочет покинуть лондонский клуб уже по окончании своего дебютного сезона в Англии.

28-летний Перес, обошедшийся "канонирам" в 17 миллионов фунтов прошлым летом, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач за "Арсенал" во всех турнирах. При этом за весь сезон Лукас провел только восемь матчей в стартовом составе.



Ранее в этом сезоне агент Переса Родриго Фернандес уверял, что отсутствие игровой практики связано только с травмами и адаптацией его клиента к Премьер-Лиге. С тех пор нападающий потерял всяческое терпение и теперь готов покинуть "Эмирейтс".



"Лукас не получал предложений о переходе в другой клуб. Если он покинет Лондон, то только потому, что Арсен Венгер не дал ему шанса проявить себя".



"Да, "Милан" – великий клуб, но мы никогда не вели переговоры с их руководством. Правда лишь в том, что Лукас не счастлив в "Арсенале" и хочет уйти из клуба любой ценой. Он не сумел адаптироваться и ему не удалось показать свои лучшие качества".



"Независимо от того, кто будет главным тренером "Арсенала" в будущем, мы хотим сменить обстановку. У игрока должна быть стабильная практика и возможность выходить на поле", - сообщил Фернандес Сalciomercato.