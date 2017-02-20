Перес хочет "любой ценой" уйти из "Арсенала"

Лукас Перес Агент нападающего "Арсенала" Лукаса Переса подтвердил, что его клиент хочет покинуть лондонский клуб уже по окончании своего дебютного сезона в Англии.

28-летний Перес, обошедшийся "канонирам" в 17 миллионов фунтов прошлым летом, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач за "Арсенал" во всех турнирах. При этом за весь сезон Лукас провел только восемь матчей в стартовом составе.

Ранее в этом сезоне агент Переса Родриго Фернандес уверял, что отсутствие игровой практики связано только с травмами и адаптацией его клиента к Премьер-Лиге. С тех пор нападающий потерял всяческое терпение и теперь готов покинуть "Эмирейтс".

"Лукас не получал предложений о переходе в другой клуб. Если он покинет Лондон, то только потому, что Арсен Венгер не дал ему шанса проявить себя".

"Да, "Милан" – великий клуб, но мы никогда не вели переговоры с их руководством. Правда лишь в том, что Лукас не счастлив в "Арсенале" и хочет уйти из клуба любой ценой. Он не сумел адаптироваться и ему не удалось показать свои лучшие качества".

"Независимо от того, кто будет главным тренером "Арсенала" в будущем, мы хотим сменить обстановку. У игрока должна быть стабильная практика и возможность выходить на поле", - сообщил Фернандес Сalciomercato.


Метки Арсенал, Перес

Автор foxmcfc   

Дата 20.02.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. ska-skvo 20.02.2017 17:14 # ska-skvo
    Все по делу надо уходить.

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  2. mixmaster 20.02.2017 17:08 # mixmaster
    Агент форварда «Арсенала» Лукаса Переса Родриго Фернандес Льовелье опроверг информацию о том, что давал комментарии по поводу будущего своего клиента порталу Calciomercato.

    В интервью Calciomercato агент якобы заявил, что игрок хочет покинуть «Арсенал».

    Но позже в разговоре с журналистом The Independent заявил, что не давал никаких комментариев по будущему Переса.

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  3. mancunia-planet 20.02.2017 17:02 # mancunia-planet
    удачи

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  4. red-devil-4ever 20.02.2017 17:02 # red-devil-4ever
    лол, он еще там
    17 лямов в корзину

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