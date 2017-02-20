Фанат "Дерби" установил новый рекорд по скорости посещения стадионов в Англии

Фанат "Дерби" Эд Вуд установил новый рекорд Гиннесса, за 189 дней посетив все 93 стадиона в пирамиде профессиональных английских лиг.

Предыдущий рекорд по посещению матчей на стадионах всех клубов Премьер-Лиги, Чемпионшипа, Лиги Один, Лиги Два, а также арены "Бервик Рейнджерс" (которая была в первоначальном рекорде 1969 года) занял 237 дней. Вуду же удалось подобное на 48 дней быстрее.



"Как мне это удалось? Это потребовало тщательного планирования. В сезоне 2015/16 я тренировался посещать матчи. Я изучал расписания и пытался понять, как будет лучше перемещаться".



"В Лиге Один и Лиге Два очень редко переносят матчи, поэтому ты точно знаешь, что они будут в субботу и вторник. Все остальное накладывается на это, все изменения в расписании и переносы. Обычно я старался посещать матчи, которые есть в телепрограмме".



"Сыграла свою роль и удача. Матч "Ньюпорта" и "Барнета", изначально отложенный, был сыгран во вторник, когда других матчей не было, а мой заключительный матч ("Рочдейл" — "Оксфорд") был перенесен на субботу благодаря Кубку Англии", — сообщил 51-летний Вуд BBC.



Добавим, что за эти полгода Вуд проделал расстояние между стадионами в 22 тысячи миль. Лучшим матчей из числа увиденных Эд назвал победу "Тоттенхэма" над "Челси" со счетом 2:0.



