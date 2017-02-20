Фанат "Дерби" установил новый рекорд по скорости посещения стадионов в Англии

Эд Вуд Фанат "Дерби" Эд Вуд установил новый рекорд Гиннесса, за 189 дней посетив все 93 стадиона в пирамиде профессиональных английских лиг.

Предыдущий рекорд по посещению матчей на стадионах всех клубов Премьер-Лиги, Чемпионшипа, Лиги Один, Лиги Два, а также арены "Бервик Рейнджерс" (которая была в первоначальном рекорде 1969 года) занял 237 дней. Вуду же удалось подобное на 48 дней быстрее.

"Как мне это удалось? Это потребовало тщательного планирования. В сезоне 2015/16 я тренировался посещать матчи. Я изучал расписания и пытался понять, как будет лучше перемещаться".

"В Лиге Один и Лиге Два очень редко переносят матчи, поэтому ты точно знаешь, что они будут в субботу и вторник. Все остальное накладывается на это, все изменения в расписании и переносы. Обычно я старался посещать матчи, которые есть в телепрограмме".

"Сыграла свою роль и удача. Матч "Ньюпорта" и "Барнета", изначально отложенный, был сыгран во вторник, когда других матчей не было, а мой заключительный матч ("Рочдейл" — "Оксфорд") был перенесен на субботу благодаря Кубку Англии", — сообщил 51-летний Вуд BBC.

Добавим, что за эти полгода Вуд проделал расстояние между стадионами в 22 тысячи миль. Лучшим матчей из числа увиденных Эд назвал победу "Тоттенхэма" над "Челси" со счетом 2:0.

Все 93 стадиона, где побывал Эд Вуд


Метки Вуд, Дерби, рекорды

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2017 16:00

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  1. dragonishka 20.02.2017 16:21 # dragonishka
    Пиздец ему делать нечего.

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  2. pistolero-lfc 20.02.2017 16:20 # pistolero-lfc
    епать, я думал Уэльс на севере острова находится!

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  3. mancunia-planet 20.02.2017 16:07 # mancunia-planet
    книга рекордов Г отличная книжка для душевно больных, маразматики любят

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  4. guardian95 20.02.2017 16:02 # guardian95
    первонах

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