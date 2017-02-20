Руни может не сыграть в финале Кубка Лиги

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что его капитан Уэйн Руни может пропустить финал Кубка Лиги против "Саутгемптона" в следующий уикенд.

Как известно, Руни уже давно не имеет места в стартовом составе "красных дьяволов" — последний раз Уэйн выходил с первых минут на матч Премьер-Лиги еще 17 декабря против "Вест Бромвича".



В этой связи второстепенные соревнования вроде Лиги Европы и Кубка Англии виделись хорошей возможностью для 31-летнего Руни получить столь необходимые игровые минуты. Однако из-за небольшой мышечной травмы Уэйн не сыграл ни с "Сент Этьеном" в прошлый четверг, ни с "Блэкберном" в воскресенье.



Моуриньо исключает участие своего капитана в ответной встрече с "Сент-Этьеном" в среду и сомневается, что Руни будет готов выйти на поле "Уэмбли" в следующее воскресенье. А если слухи насчет интереса из Китая подтвердятся, то это и вовсе может означать, что Уэйн уже сыграл свой последний матч за "Юнайтед".



"Я не знаю, будет ли он готов к финалу Кубка Лиги".



"Давиду Де Хе я дал отдохнуть. Руни травмирован, Фил Джонс травмирован, и я не думаю, что они восстановятся к "Сень-Этьену".



"Антонио Валенсия получил передышку, но Руни и Джонс еще не приступили к тренировкам с командой, поэтому я не думаю, что будут готовы к среде", — цитирует Моуриньо Sky Sports.