Янссен не помышляет об уходе из "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Винсент Янссен заявил, что не помышляет об уходе из клуба и рассчитывает заслужить доверие главного тренера Маурисио Почеттино.

22-летний Янссен, забивший в прошлом сезоне 27 голов за АЗ, до сих пор не адаптировался к требованиям Премьер-Лиги. За воскресным матчем Кубка Англии против "Фулхэма" Винсент был вынужден наблюдать со скамейки.



Тем не менее, голландец по-прежнему рассчитывает проявить себя в английском футболе и заслужить доверие Почеттино. На это Винсент отводит себе ближайшие три месяца.



"Я дал себе 12 месяцев на то, чтобы добиться успеха с "Тоттенхэмом", и эти 12 месяцев еще не прошли. Уровень Премьер-Лиги очень высок, и не забывайте, что в Голландии я отыграл только один сезон на высшем уровне. За короткий отрезок времени я сделал сразу несколько важных шагов в карьере".



"Я не собираюсь выбрасывать полотенце и сдаваться только потому, что мой первый сезон складывается не лучшим образом. Я должен доказать тренеру, что достоин играть", - цитирует Янссена Daily Mail.