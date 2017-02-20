Янссен не помышляет об уходе из "Тоттенхэма"
Нападающий "Тоттенхэма" Винсент Янссен заявил, что не помышляет об уходе из клуба и рассчитывает заслужить доверие главного тренера Маурисио Почеттино.
22-летний Янссен, забивший в прошлом сезоне 27 голов за АЗ, до сих пор не адаптировался к требованиям Премьер-Лиги. За воскресным матчем Кубка Англии против "Фулхэма" Винсент был вынужден наблюдать со скамейки.
Тем не менее, голландец по-прежнему рассчитывает проявить себя в английском футболе и заслужить доверие Почеттино. На это Винсент отводит себе ближайшие три месяца.
"Я дал себе 12 месяцев на то, чтобы добиться успеха с "Тоттенхэмом", и эти 12 месяцев еще не прошли. Уровень Премьер-Лиги очень высок, и не забывайте, что в Голландии я отыграл только один сезон на высшем уровне. За короткий отрезок времени я сделал сразу несколько важных шагов в карьере".
"Я не собираюсь выбрасывать полотенце и сдаваться только потому, что мой первый сезон складывается не лучшим образом. Я должен доказать тренеру, что достоин играть", - цитирует Янссена Daily Mail.
20.02.2017 14:00
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как же Эвертону свезло в ТО. просрали и Яннсена и Сиссоко, которые ушли к шпорам, вместо второго Гейе за 7 млн пришел. это больше 50 млн фунтов в трубу пока что.
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Провал сезона.
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удачи
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