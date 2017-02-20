Моуриньо знал, что Ибрагимович будет успешен в МЮ

Златан Ибрагимович Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо знал, что нападающий Златан Ибрагимович добьется успеха в Англии.

Отличившись победным голом в матче шестого раунда Кубка Англии с "Блэкберном" (1:2) накануне, Ибрагимович довел число своих забитых мячей в этом сезоне до 24.

По словам Моуриньо, он изначально знал, что 35-летний швед будет успешен на "Олд Траффорд" и поведет команду за собой. Такая бешеная результативность ветерана не стала сюрпризом для Жозе.

"Я не знаю, сколько именно забил Златан к этой отметке сезона, но я был уверен, что он будет важным игроком для нас. У меня было стойкое ощущение на этот счет".

"Голом меньше, голом больше – я знал, что он будет вносить важный вклад в игру и результаты команды", - приводит слова Моуриньо Goal.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 20.02.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1162

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  1. osivori 20.02.2017 14:18 # osivori
    без всякого сомнения топ

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  2. stakhanov 20.02.2017 13:50 # stakhanov
    http://carrick.ru/wp-content/uploads/2017/02/20-02-2017-abexk.jpg

    (ответить)

  3. mancunia-planet 20.02.2017 13:27 # mancunia-planet
    "Я не знаю, сколько именно забил Златан к этой отметке сезона..."
    эти его моуринизмы заипали уже, балабольщик херов, намеренно так себя ведёт казлина... горбатого только могила исправит)

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  4. theo-zm 20.02.2017 13:12 # theo-zm
    Как никак тащит мю

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  5. karnivool 20.02.2017 13:10 # karnivool
    а как же руня?

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