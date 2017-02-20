Моуриньо знал, что Ибрагимович будет успешен в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо знал, что нападающий Златан Ибрагимович добьется успеха в Англии.

Отличившись победным голом в матче шестого раунда Кубка Англии с "Блэкберном" (1:2) накануне, Ибрагимович довел число своих забитых мячей в этом сезоне до 24.



По словам Моуриньо, он изначально знал, что 35-летний швед будет успешен на "Олд Траффорд" и поведет команду за собой. Такая бешеная результативность ветерана не стала сюрпризом для Жозе.



"Я не знаю, сколько именно забил Златан к этой отметке сезона, но я был уверен, что он будет важным игроком для нас. У меня было стойкое ощущение на этот счет".



"Голом меньше, голом больше – я знал, что он будет вносить важный вклад в игру и результаты команды", - приводит слова Моуриньо Goal.