Моуриньо знал, что Ибрагимович будет успешен в МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо знал, что нападающий Златан Ибрагимович добьется успеха в Англии.
Отличившись победным голом в матче шестого раунда Кубка Англии с "Блэкберном" (1:2) накануне, Ибрагимович довел число своих забитых мячей в этом сезоне до 24.
По словам Моуриньо, он изначально знал, что 35-летний швед будет успешен на "Олд Траффорд" и поведет команду за собой. Такая бешеная результативность ветерана не стала сюрпризом для Жозе.
"Я не знаю, сколько именно забил Златан к этой отметке сезона, но я был уверен, что он будет важным игроком для нас. У меня было стойкое ощущение на этот счет".
"Голом меньше, голом больше – я знал, что он будет вносить важный вклад в игру и результаты команды", - приводит слова Моуриньо Goal.
20.02.2017 13:00
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без всякого сомнения топ
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http://carrick.ru/wp-content/uploads/2017/02/20-02-2017-abexk.jpg
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"Я не знаю, сколько именно забил Златан к этой отметке сезона..."
эти его моуринизмы заипали уже, балабольщик херов, намеренно так себя ведёт казлина... горбатого только могила исправит)
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Как никак тащит мю
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а как же руня?
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