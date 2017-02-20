Клопп: "Мы будем первыми, кто сыграет против "нового" "Лестера"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил, что через неделю его команде предстоит сыграть против "нового" "Лестера".

Пользуясь досрочным выбыванием из Кубка Англии, Клопп увез свою команду на сбор в Испанию, где "красные" проводили интенсивные тренировки по два раза в день. Таким образом "Ливерпуль" готовится к выездному матчу Премьер-Лиги против "Лестера" в следующий понедельник.



В сентябре "красные" довольно легко обыграли действующего чемпиона, отпраздновав победу со счетом 4:1, однако на сей раз, убежден Клопп, его команда не должна недооценивать соперника, загнанного в угол.



"Конечно, "Лестер" в сложной ситуации. Теперь можно со 100-процентной уверенностью говорить, что они сражаются за выживание в лиге. Возможно, в этот момент они осознают, что для них нет ничего более важного в этом сезоне, чем остаться в лиге, и они по-настоящему сосредоточатся на этом".



"Поэтому мы, если хотите, будем первой командой, которая сыграет против этого "нового" "Лестера". Однако победа возможна".



"Затем нас ждет матч против "Арсенала", и все мы знаем, насколько они хороши. Поэтому да, мы можем победить в этих матчах. Я всегда говорю, что, пока это возможно, нужно постараться сделать это. Поэтому давайте постараемся. Для этого необходимо, чтобы каждый был в своем лучшем состоянии", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.