Клопп: "Мы будем первыми, кто сыграет против "нового" "Лестера"

Юрген Клопп и Клаудио Раньери Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил, что через неделю его команде предстоит сыграть против "нового" "Лестера".

Пользуясь досрочным выбыванием из Кубка Англии, Клопп увез свою команду на сбор в Испанию, где "красные" проводили интенсивные тренировки по два раза в день. Таким образом "Ливерпуль" готовится к выездному матчу Премьер-Лиги против "Лестера" в следующий понедельник.

В сентябре "красные" довольно легко обыграли действующего чемпиона, отпраздновав победу со счетом 4:1, однако на сей раз, убежден Клопп, его команда не должна недооценивать соперника, загнанного в угол.

"Конечно, "Лестер" в сложной ситуации. Теперь можно со 100-процентной уверенностью говорить, что они сражаются за выживание в лиге. Возможно, в этот момент они осознают, что для них нет ничего более важного в этом сезоне, чем остаться в лиге, и они по-настоящему сосредоточатся на этом".

"Поэтому мы, если хотите, будем первой командой, которая сыграет против этого "нового" "Лестера". Однако победа возможна".

"Затем нас ждет матч против "Арсенала", и все мы знаем, насколько они хороши. Поэтому да, мы можем победить в этих матчах. Я всегда говорю, что, пока это возможно, нужно постараться сделать это. Поэтому давайте постараемся. Для этого необходимо, чтобы каждый был в своем лучшем состоянии", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Лестер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1227

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  1. dragonishka 20.02.2017 12:37 # dragonishka
    Что в нем нового?

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  2. dnb 20.02.2017 12:17 # dnb
    какой жи клоп крутой да?

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  3. infamous 20.02.2017 12:14 # infamous
    заранее подстраховался за проигрыш

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  4. rav-07 20.02.2017 12:12 # rav-07
    Что этот очкарик несет, какой новый лестер? почему именно щас он должен стать новым? Совсем из ума выжил.

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  5. dimon70 20.02.2017 12:10 # dimon70
    вообще пох.какой там Лестер.только победа!

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