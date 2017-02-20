"Милан" заинтересовался Лукасом Пересом

Лукас Перес "Милан" заинтересовался нападающим "Арсенала" Лукасом Пересом, который может быть доступен для трансфера в конце сезона.

Напомним, этот сезон "канониры" начинали, не имея возможности рассчитывать на Данни Уэлбека и Оливье Жиру. Главный тренер Арсен Венгер вынужденно перевел на позицию центрального нападающего Алексиса Санчеса, а на роль его сменщика пригласил из "Депортиво" Переса.

С тех пор Лукас сыграл лишь восемь матчей за "Арсенал" с учетом всех соревнований. После возвращения в строй Уэлбека 28-летний испанец практически перестал выходить на футбольное поле, и его перспективы на "Эмирейтс" весьма сомнительны.

По информации итальянского издания Il Messaggero, представители "Милана" уже наладили контакт с экс-нападающим "Депортиво", надеясь приобрести Переса грядущим летом за 14.5 миллионов фунтов.

"Россонери" уверены, что Лукас будет заинтересован в уходе из "Арсенала", ведь Перес ставит перед собой амбициозную цель поехать со сборной Испании на Чемпионат Мира 2018 года в России, а для этого ему необходимо регулярно играть в следующем сезоне.


Метки Арсенал, Милан, Перес, слухи

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 986

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vegasok 20.02.2017 11:15 # vegasok
    Загубили парня

    (ответить)

  2. toledo 20.02.2017 11:11 # toledo
    Хороший игрок, в разы полезнее волкова и ивоби.

    (ответить)

  3. makkenli 20.02.2017 11:10 # makkenli
    сколько выходил на поле, пользы от него было прилично.
    Стабильную игровую практику и Жиру не нужен.

    (ответить)

  4. dimon70 20.02.2017 11:08 # dimon70
    кто это?

    (ответить)

  5. mancityman 20.02.2017 11:03 # mancityman
    Единственный норм игрок у ГГ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: