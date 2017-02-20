"Милан" заинтересовался Лукасом Пересом

"Милан" заинтересовался нападающим "Арсенала" Лукасом Пересом, который может быть доступен для трансфера в конце сезона.

Напомним, этот сезон "канониры" начинали, не имея возможности рассчитывать на Данни Уэлбека и Оливье Жиру. Главный тренер Арсен Венгер вынужденно перевел на позицию центрального нападающего Алексиса Санчеса, а на роль его сменщика пригласил из "Депортиво" Переса.



С тех пор Лукас сыграл лишь восемь матчей за "Арсенал" с учетом всех соревнований. После возвращения в строй Уэлбека 28-летний испанец практически перестал выходить на футбольное поле, и его перспективы на "Эмирейтс" весьма сомнительны.



По информации итальянского издания Il Messaggero, представители "Милана" уже наладили контакт с экс-нападающим "Депортиво", надеясь приобрести Переса грядущим летом за 14.5 миллионов фунтов.



"Россонери" уверены, что Лукас будет заинтересован в уходе из "Арсенала", ведь Перес ставит перед собой амбициозную цель поехать со сборной Испании на Чемпионат Мира 2018 года в России, а для этого ему необходимо регулярно играть в следующем сезоне.