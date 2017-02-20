"Милан" заинтересовался Лукасом Пересом
"Милан" заинтересовался нападающим "Арсенала" Лукасом Пересом, который может быть доступен для трансфера в конце сезона.
Напомним, этот сезон "канониры" начинали, не имея возможности рассчитывать на Данни Уэлбека и Оливье Жиру. Главный тренер Арсен Венгер вынужденно перевел на позицию центрального нападающего Алексиса Санчеса, а на роль его сменщика пригласил из "Депортиво" Переса.
С тех пор Лукас сыграл лишь восемь матчей за "Арсенал" с учетом всех соревнований. После возвращения в строй Уэлбека 28-летний испанец практически перестал выходить на футбольное поле, и его перспективы на "Эмирейтс" весьма сомнительны.
По информации итальянского издания Il Messaggero, представители "Милана" уже наладили контакт с экс-нападающим "Депортиво", надеясь приобрести Переса грядущим летом за 14.5 миллионов фунтов.
"Россонери" уверены, что Лукас будет заинтересован в уходе из "Арсенала", ведь Перес ставит перед собой амбициозную цель поехать со сборной Испании на Чемпионат Мира 2018 года в России, а для этого ему необходимо регулярно играть в следующем сезоне.
20.02.2017 11:00
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Загубили парня
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Хороший игрок, в разы полезнее волкова и ивоби.
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сколько выходил на поле, пользы от него было прилично.
Стабильную игровую практику и Жиру не нужен.
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кто это?
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Единственный норм игрок у ГГ
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