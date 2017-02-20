"Реал" поспорит с топ-клубами Премьер-Лиги за Дембеле

У сильнейших клубов Премьер-Лиги появился серьезный конкурент в борьбе за нападающего "Селтика" Муссе Дембеле, претензии на которого теперь обозначил и "Реал".

Прошлым летом чемпионам Шотландии удалось заполучить Дембеле за номинальную компенсацию в 300 тысяч фунтов. Мусса выдающимся образом проводит свой дебютный сезон за "Селтик", отметившись 26 голами с учетом всех соревнований.



Самый серьезный интерес к 20-летнему французу проявляют "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", а "Челси" даже сделал запрос насчет Дембеле в январе, но получил категоричный отказ от "Селтика".



Ожидается, что после окончания этого сезона гранды Премьер-Лиги сойдутся в битве за Муссу, однако возвращению экс-юниора "Фулхэма" в Англию может помешать "Реал", чьи скауты тоже регулярно наблюдают Демебле в этом сезоне.



Как сообщает Daily Mirror, "Реал" попросил своих коллег из Глазго держать в курсе любых новостей относительно будущего Дембеле. Главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан готов перебить любое предложение из Англии, чтобы заполучить своего соотечественника.