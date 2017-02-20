"Реал" поспорит с топ-клубами Премьер-Лиги за Дембеле

Мусса Дембеле У сильнейших клубов Премьер-Лиги появился серьезный конкурент в борьбе за нападающего "Селтика" Муссе Дембеле, претензии на которого теперь обозначил и "Реал".

Прошлым летом чемпионам Шотландии удалось заполучить Дембеле за номинальную компенсацию в 300 тысяч фунтов. Мусса выдающимся образом проводит свой дебютный сезон за "Селтик", отметившись 26 голами с учетом всех соревнований.

Самый серьезный интерес к 20-летнему французу проявляют "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", а "Челси" даже сделал запрос насчет Дембеле в январе, но получил категоричный отказ от "Селтика".

Ожидается, что после окончания этого сезона гранды Премьер-Лиги сойдутся в битве за Муссу, однако возвращению экс-юниора "Фулхэма" в Англию может помешать "Реал", чьи скауты тоже регулярно наблюдают Демебле в этом сезоне.

Как сообщает Daily Mirror, "Реал" попросил своих коллег из Глазго держать в курсе любых новостей относительно будущего Дембеле. Главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан готов перебить любое предложение из Англии, чтобы заполучить своего соотечественника.


Метки Дембеле, Реал, Селтик, слухи

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2017 10:00

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