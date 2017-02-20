Бербатов ищет себе новый клуб

Димитар Бербатов Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов выразил готовность выслушать предложения клубов Премьер-Лиги.

36-летний болгарин находится без клуба с конца прошлого сезона, когда он покинул греческий ПАОК. Однако Димитар, забивший 94 в Премьер-Лиге за свою карьеру, не спешит вешать бутсы на гвоздь и чувствует, что все еще может быть полезен.

"Нет, моя карьера не завершена. Надеюсь, что нет. Я стараюсь найти команду, если это то, что вы хотите услышать. Я по-прежнему чувствую себя хорошо, я поддерживаю себя в форме. Я уже разговаривал с Джермейном Дженасом — уйти из футбола не бывает просто, поэтому посмотрим".

"Когда тебе 36, ты все еще хочешь немного поиграть. Я наблюдаю игроков моего возраста — вроде Скотта Паркера — и чувствую, что мне еще есть, что предложить", — сообщил Бербатов BBC.

Как добавляет Daily Mail, своим признанием Бербатов может заинтересовать некоторые клубы Премьер-Лиги, испытывающие проблемы с голами в этом сезоне: "Мидлсбро", "Халл" или "Сандерленд".


Метки Бербатов

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1426

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  1. obey-mikel 20.02.2017 10:41 # obey-mikel
    в боро вместо ахуевшего негредо вполне сойдет

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  2. akadam 20.02.2017 10:32 # akadam
    Даже такой медленный нап нам хет-трик забивал. До чего же оборонительная игра ЛФК лажовая. До сих пор. Просто традиционно лажовая...

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  3. olzhas123 20.02.2017 10:28 # olzhas123
    Шутки шутками,но такой опытный нап не помещал бы Тт-му и Лфк!

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  4. andros13 20.02.2017 09:45 # andros13
    Скорость - первое что теряют игроки с возрастом.
    А когда скорости у тебя и так никогда небыло, то с возрастом ты сильно хуже не станешь. Как Ибра например

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  5. chelsealondon 20.02.2017 09:33 # chelsealondon
    В Арсенал такого топаря...

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  6. jerry-maguire 20.02.2017 09:07 # jerry-maguire
    Помню его пента трик в ворота Блэкберна!
    А еще гол через себя в ворота Ливерпуля.
    Ну а в целом ярких моментов с ним не так много было.
    Игрок-вспышка, игрок-момент.

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