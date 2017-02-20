Бербатов ищет себе новый клуб

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов выразил готовность выслушать предложения клубов Премьер-Лиги.

36-летний болгарин находится без клуба с конца прошлого сезона, когда он покинул греческий ПАОК. Однако Димитар, забивший 94 в Премьер-Лиге за свою карьеру, не спешит вешать бутсы на гвоздь и чувствует, что все еще может быть полезен.



"Нет, моя карьера не завершена. Надеюсь, что нет. Я стараюсь найти команду, если это то, что вы хотите услышать. Я по-прежнему чувствую себя хорошо, я поддерживаю себя в форме. Я уже разговаривал с Джермейном Дженасом — уйти из футбола не бывает просто, поэтому посмотрим".



"Когда тебе 36, ты все еще хочешь немного поиграть. Я наблюдаю игроков моего возраста — вроде Скотта Паркера — и чувствую, что мне еще есть, что предложить", — сообщил Бербатов BBC.



Как добавляет Daily Mail, своим признанием Бербатов может заинтересовать некоторые клубы Премьер-Лиги, испытывающие проблемы с голами в этом сезоне: "Мидлсбро", "Халл" или "Сандерленд".