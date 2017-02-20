Бербатов ищет себе новый клуб
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов выразил готовность выслушать предложения клубов Премьер-Лиги.
36-летний болгарин находится без клуба с конца прошлого сезона, когда он покинул греческий ПАОК. Однако Димитар, забивший 94 в Премьер-Лиге за свою карьеру, не спешит вешать бутсы на гвоздь и чувствует, что все еще может быть полезен.
"Нет, моя карьера не завершена. Надеюсь, что нет. Я стараюсь найти команду, если это то, что вы хотите услышать. Я по-прежнему чувствую себя хорошо, я поддерживаю себя в форме. Я уже разговаривал с Джермейном Дженасом — уйти из футбола не бывает просто, поэтому посмотрим".
"Когда тебе 36, ты все еще хочешь немного поиграть. Я наблюдаю игроков моего возраста — вроде Скотта Паркера — и чувствую, что мне еще есть, что предложить", — сообщил Бербатов BBC.
Как добавляет Daily Mail, своим признанием Бербатов может заинтересовать некоторые клубы Премьер-Лиги, испытывающие проблемы с голами в этом сезоне: "Мидлсбро", "Халл" или "Сандерленд".
20.02.2017 09:00
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Последние комментарии:
в боро вместо ахуевшего негредо вполне сойдет
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Даже такой медленный нап нам хет-трик забивал. До чего же оборонительная игра ЛФК лажовая. До сих пор. Просто традиционно лажовая...
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Шутки шутками,но такой опытный нап не помещал бы Тт-му и Лфк!
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Скорость - первое что теряют игроки с возрастом.
А когда скорости у тебя и так никогда небыло, то с возрастом ты сильно хуже не станешь. Как Ибра например
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В Арсенал такого топаря...
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Помню его пента трик в ворота Блэкберна!
А еще гол через себя в ворота Ливерпуля.
Ну а в целом ярких моментов с ним не так много было.
Игрок-вспышка, игрок-момент.
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