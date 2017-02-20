Венгер опасается искусственного поля на стадионе "Саттона"

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился своим главным беспокойством в преддверии матча 5-го раунда Кубка Англии против "Саттона" — искусственным полем на стадионе соперника.

В понедельник вечером "канониры" совершат выезд к представителю пятого дивизиона, чтобы постараться выйти в четвертьфинальную стадию турнира, где победителя этой пары уже дожидается "Линкольн", другая команда из Национальной Конференции.



Лишь накануне стало известно, что Венгер решил не брать с собой нападающего Данни Уэлбека, который вместо кубкового матча был отправлен играть за резерв. Сам нападающий объяснил это опасениями насчет искусственного поля на стадионе "Саттона".



Как затем признался сам Арсен, он очень беспокоится за здоровье своих игроков, для которых выход на подобного рода газон может быть чреват получением травм.



"Больше всего я волнуюсь насчет поля. А также насчет их энтузиазма и того, мы можем оказаться не готовы к большой битве, подумав о том, что они являются полупрофессиональной командой — однако этому не бывать".



"В идеале мы бы хотели сыграть на нормальном поле, однако такого рода поля разрешены, и ты должен справляться со всем, с чем можешь столкнуться в этом турнире. Это будет необычное для нас поле, но мы обязаны справиться".



"Перед этим матчем мы проведем занятие в помещении на искусственном поле. Это не одно и то же, потому что здесь у нас сухое поле, а "Саттон", как я слышал, поливает свое поле водой перед матчей для более быстрой игры".



"На искусственном поле суставы испытывают другую нагрузку, и ты не можешь постоянно играть в подкате, и это делает футбол слегка другим. Движение мяча может быть внезапным, мяч может ускоряться и не замедляться, как в обычной игре, поэтому нам придется привыкнуть к другой скорости", — цитирует Венгера Sky Sports.