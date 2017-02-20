Иско может покинуть "Реал" в конце сезона

Иско Полузащитник "Реала" Иско намекнул, что его долгожданный переезд в Премьер-Лигу может, наконец, случиться после окончания этого сезона.

Вот уже несколько лет талантливый игрок сборной Испании привлекает интерес со стороны "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Челси", однако до недавних пор Иско не терял надежд закрепиться в основном составе "Реала".

В этом сезоне 24-летний Иско, скорее, проигрывает эту борьбу — на его счету лишь 11 выходов в старте в рамках Ла Лиги и только 67 минут в семи матчах "Реала" в Лиге Чемпионов.

Иско признается, что эта ситуация его не устраивает, и в конце сезона он может решиться на смену клуба.

"Я спокоен, но в то же время встревожен из-за того, что не получаю больше игровых минут. Я очень счастлив здесь, но карьера футболиста скоротечна. В конце сезона мы примем решение — на кону мое будущее", — сообщил Иско beIN Sports.


Метки Иско, Реал

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2017 07:00

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  1. fc-zenit 20.02.2017 07:15 # fc-zenit
    вряд ли нормальный человек в аснл перейдёт. Лучше сгнить на лавке Реала, чем сосать от Баварии 5-1...

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  2. dautov 20.02.2017 07:12 # dautov
    в арсенал его

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