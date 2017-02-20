Клопп: "Попасть в Лигу Чемпионов сложнее, чем выйти там из группы"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что Премьер-Лига — самая сложная лига в Европе в плане завоевания путевки в Лигу Чемпионов.

Завершив свой первый, пускай и неполный, сезон работы с "красными" на восьмой позиции в Премьер-Лиге, в этой кампании Клопп ведет отчаянную борьбу с пятью другими командами за четыре путевки в Лигу Чемпионов.



Юрген не скрывает своего желания вывести "Ливерпуль" в элитный европейский турнир, но понимает, задача какой сложности перед ним стоит.



"Я не скучаю по вещам, которых у меня нет. Но, конечно, мне очень нравится участвовать в Лиге Чемпионов, и мы хотим туда попасть. Чтобы добиться этого, нужно завоевать туда путевку. В прошлом сезоне нам это не удалось. Мы работаем над тем, чтобы попасть туда как можно скорее".



"На этой неделе мы убедились, что в Лиге Европы тоже высокая конкуренция. Сильные команды, напряженные матчи. Мы получили наслаждение от выступления там в прошлом сезоне. Мы провели ряд удивительных матчей в этом соревновании. Но, конечно, Лига Чемпионов — соревнование номер один. Мы хотим в нем участвовать. Чтобы попасть туда, нужно выиграть несколько матчей".



"Мы в гонке, и еще ничего не решено. Шесть хороших команд претендуют на четыре места. Уверен на 100 процентов, что Англия — это самая сложная лига по завоеванию путевки в Лигу Чемпионов. Вероятно, проще выйти в следующий раунд из группы в Лиге Чемпионов, чем вообще попасть в эту самую группу", — сообщил Клопп Liverpool Echo.