Моуриньо приступил к играм разума в преддверии выезда к "Челси"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо приступил к играм разума, заявив, что результат жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии не вызывает у него "никакой реакции".

Справившись в воскресенье с "Блэкберном" (1:2), уже в раздевалке "красные дьяволы" узнали, что в четвертьфинале жребий свел их с лидирующим в Премьер-Лиге "Челси". Однако в общении с прессой Моуриньо продемонстрировал внешнее безразличие к предстоящему выезду к своей бывшей команде.



"Какова моя реакция на жеребьевку? Никакой реакции".



"Я должен сыграть с "Сент-Этьеном", я должен сыграть финал Кубка Лиги, я надеюсь сыграть со следующим соперником в Лиге Европы, я должен сражаться за место в топ-4 Премьер-Лиги. Я должен думать о столь многих вещах".



"Челси" же может думать только о Кубке Англии, потому что они чемпионы, и им больше не за что сражаться. Матч будет только через месяц, поэтому я не хочу думать о нем".



"Мы будем сражаться за Кубок Англии, но в Кубке Лиги наши шансы на победу составляют 50 процентов. Сперва же нам стоит подумать о том, чтобы хорошо сыграть с "Сент-Этьеном" в среду и выйти в 1/8 финала Лиги Европы", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.



Добавим, что последняя встреча Моуриньо со своей бывшей командой завершилась сокрушительным поражением — в октябре "дьяволы" были растоптаны на "Стэмфорд Бридж" со счетом 4:0.