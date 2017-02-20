Моуриньо приступил к играм разума в преддверии выезда к "Челси"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо приступил к играм разума, заявив, что результат жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии не вызывает у него "никакой реакции".

Справившись в воскресенье с "Блэкберном" (1:2), уже в раздевалке "красные дьяволы" узнали, что в четвертьфинале жребий свел их с лидирующим в Премьер-Лиге "Челси". Однако в общении с прессой Моуриньо продемонстрировал внешнее безразличие к предстоящему выезду к своей бывшей команде.

"Какова моя реакция на жеребьевку? Никакой реакции".

"Я должен сыграть с "Сент-Этьеном", я должен сыграть финал Кубка Лиги, я надеюсь сыграть со следующим соперником в Лиге Европы, я должен сражаться за место в топ-4 Премьер-Лиги. Я должен думать о столь многих вещах".

"Челси" же может думать только о Кубке Англии, потому что они чемпионы, и им больше не за что сражаться. Матч будет только через месяц, поэтому я не хочу думать о нем".

"Мы будем сражаться за Кубок Англии, но в Кубке Лиги наши шансы на победу составляют 50 процентов. Сперва же нам стоит подумать о том, чтобы хорошо сыграть с "Сент-Этьеном" в среду и выйти в 1/8 финала Лиги Европы", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.

Добавим, что последняя встреча Моуриньо со своей бывшей командой завершилась сокрушительным поражением — в октябре "дьяволы" были растоптаны на "Стэмфорд Бридж" со счетом 4:0.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1267

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  1. mancunia-planet 20.02.2017 00:23 # mancunia-planet
    ну и фота

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  2. john-henry 20.02.2017 00:18 # john-henry
    вот 6лядь как же его не любить?

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  3. umnaf 20.02.2017 00:14 # umnaf
    Этот кубок слишком тесен для нас двоих

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  4. van-der-slav 20.02.2017 00:14 # van-der-slav
    журналистика такая журналистика...

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