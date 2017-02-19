В воскресенье вечером состоялась жеребьевка 6-го раунда (1/4 финала) Кубка Англии. Лицом к лицу столкнулись действующий победитель турнира "Манчестер Юнайтед" и лидер Премьер-Лиги "Челси".

В другой паре "Тоттенхэм" примет на своем поле "Миллуолл". А "Манчестер Сити" сперва необходимо победить в переигровке с "Хаддерсфилдом", чтобы отправиться в гости к "Мидлсбро".



Если "Арсенал" справится с "Саттоном", то в четвертьфинале сыграет с другим представителем Национальной Конференции, "Линкольном" — первым за 103 последних года полупрофессиональным участником 1/4 финала Кубка Англии.



Добавим, что четвертьфинальные матчи будут сыграны в период с 10 по 13 марта.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии



Челси — Манчестер Юнайтед

Мидлсбро — Хаддерсфилд / Манчестер Сити

Тоттенхэм — Миллуолл

Саттон / Арсенал — Линкольн