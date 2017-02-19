Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
В воскресенье вечером состоялась жеребьевка 6-го раунда (1/4 финала) Кубка Англии. Лицом к лицу столкнулись действующий победитель турнира "Манчестер Юнайтед" и лидер Премьер-Лиги "Челси".
В другой паре "Тоттенхэм" примет на своем поле "Миллуолл". А "Манчестер Сити" сперва необходимо победить в переигровке с "Хаддерсфилдом", чтобы отправиться в гости к "Мидлсбро".
Если "Арсенал" справится с "Саттоном", то в четвертьфинале сыграет с другим представителем Национальной Конференции, "Линкольном" — первым за 103 последних года полупрофессиональным участником 1/4 финала Кубка Англии.
Добавим, что четвертьфинальные матчи будут сыграны в период с 10 по 13 марта.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Челси — Манчестер Юнайтед
Мидлсбро — Хаддерсфилд / Манчестер Сити
Тоттенхэм — Миллуолл
Саттон / Арсенал — Линкольн
19.02.2017 21:40
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Последние комментарии:
МЮ-Линкольн норм финал
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наконец то маур даст за щеку физруку
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да ну на_уй
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Мидлсбро-Хаддерсфилд и Саттон-Линкольн интересные пары
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ну хоть без переигровок уже будет, уже хорошо
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Досрочный финал
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Пизда пенсам
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