Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Кубок Англии В воскресенье вечером состоялась жеребьевка 6-го раунда (1/4 финала) Кубка Англии. Лицом к лицу столкнулись действующий победитель турнира "Манчестер Юнайтед" и лидер Премьер-Лиги "Челси".

В другой паре "Тоттенхэм" примет на своем поле "Миллуолл". А "Манчестер Сити" сперва необходимо победить в переигровке с "Хаддерсфилдом", чтобы отправиться в гости к "Мидлсбро".

Если "Арсенал" справится с "Саттоном", то в четвертьфинале сыграет с другим представителем Национальной Конференции, "Линкольном" — первым за 103 последних года полупрофессиональным участником 1/4 финала Кубка Англии.

Добавим, что четвертьфинальные матчи будут сыграны в период с 10 по 13 марта.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Челси — Манчестер Юнайтед
Мидлсбро — Хаддерсфилд / Манчестер Сити
Тоттенхэм — Миллуолл
Саттон / Арсенал — Линкольн


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2017 21:40

Количество просмотров Просмотров: 561

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Последние комментарии:




  1. charlton 19.02.2017 21:45 # charlton
    МЮ-Линкольн норм финал

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  2. ragoz2007 19.02.2017 21:45 # ragoz2007
    наконец то маур даст за щеку физруку

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  3. mancunia-planet 19.02.2017 21:44 # mancunia-planet
    да ну на_уй

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  4. ganinilyha 19.02.2017 21:43 # ganinilyha
    Мидлсбро-Хаддерсфилд и Саттон-Линкольн интересные пары

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  5. van-der-slav 19.02.2017 21:43 # van-der-slav
    ну хоть без переигровок уже будет, уже хорошо

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  6. manutd2013 19.02.2017 21:42 # manutd2013
    Досрочный финал

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  7. januzaj00 19.02.2017 21:42 # januzaj00
    Пизда пенсам

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