"Юнайтед" преодолел сопротивление "Блэкберна" в Кубке Англии
Усилиями вышедших на замену Златана Ибрагимовича и Поля Погба "Манчестер Юнайтед" все-таки удалось сломить сопротивление "Блэкберна" и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.
Активно начав матч, хозяева уже на 17-й минуте праздновали взятие ворот Серхио Ромеро. Марвин Эмнес дерзко сыграл на чужой половине поля, продвинувшись вперед и затем сделав отличную передачу на Данни Грэма, который в свою очередь ускользнул от Криса Смоллинга и сильно пробил с левой ноги — 1:0.
Однако уже спустя 10 минут последовал результативный ответ "красных дьяволов". Генрих Мхитарян, развивая быструю контратаку, заметил подключение Маркуса Рэшфорда по центру и сделал тому выверенную передачу. Юный нападающий обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 1:1.
"Блэкберн" был весьма неплох в сдерживании соперника. По-настоящему тяжело хозяевам пришлось в концовке тайма, но здесь для них вовремя прозвучал свисток на перерыв.
Во втором тайме "Юнайтед" вновь принялся оказывать давление, но этого было недостаточно. Поэтому на 62-й минуте Жозе Моуриньо бросил в бой своих больших звезд — Поля Погба и Златана Ибрагимовича.
Появившись на замену, Ибрагимович едва не забил первым же касанием. 35-летнему шведу пришлось подождать на 75-й минуты, когда Погба сделал ему передачу со своей половины поля, а Златан подобрал ногу и нанес удар в касание — 1:2.
"Дьяволы" на классе довели дело до победы, хотя на 86-й минуте все же пережили один неприятный момент в виде ответного гола "Блэкберна", отмененного по причине офсайда.
"Юнайтед" пришлось попотеть ради победы, однако задача была выполнена: "дьяволы" не допустили переигровки и уж тем более вылета. Таким образом, команда Моуриньо продолжает борьбу на всех фронтах.
"Блэкберн" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2 (1:1)
Голы: Грэм 17 — Рэшфорд 27, Ибрагимович 75.
"Блэкберн": Стил, Конуэй, Грир, Уильямс, Малгрю, Фини (Махоуни 73), Лоуи, Гафри (Томлинсон 81), Ленихан, Эмнес, Грэм (Стоукс 77).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Смоллинг, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Лингард (Погба 62), Мхитарян, Мартиаль (Ибрагимович 62), Рэшфорд (Мата 89).
Предупреждения: Уильямс — Лингард, Янг.
19.02.2017 21:15
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Последние комментарии:
Кароч, ну зато в полуфинале не будет изи катки...збс в принципе.
Нахой такие условные пары как линколь- милвол...
Шпоры и Арс полюбас на Уэмбли, если не лоханутся. Мс чуть попотеет. Ну а у Челси с мю финал
(ответить)
выебем наших сучек на мосту,Канте как обычно обоссыт Эрреру с Погба,потом забьет гол обыграв всю команду скамов,пустив мяч в очко Де Геи(:
(ответить)
Бедный Блэкберн, опять мю отскочил
(ответить)
Спецом для максвела подкинули Челси. Изи для МЮ. Не вижу никакой угрозы от Челси, они уже форму потеряли
(ответить)
Ахаха Арс опять изи на Уэмбли...соттон, Линкольн, ахаха.
(ответить)
Унизим чмоу на мосту
(ответить)
Опять к мю серединка подсунули
(ответить)
Ещё и переигровки отменили в 1/4,вообще супер для нас.
(ответить)
Арсенал попадёт на Линкольн то есть ? ))
ну сколько можно
(ответить)
Бля вообще изи жребий.Жалко только остальных топов развели.
(ответить)
Почему в марте только 1 тур АПЛ? аxоели там все шоль?
(ответить)
жара будет
(ответить)
разъебем челсе, тут к гадалке не ходи.
0-5.
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мда, накуй такой жребий, отдать кучу сил с таким календарем в каком то там КА вскрывая автобус конте
(ответить)
Конте опять покажет переводчику его место. Под лавкой офк
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челси-МЮ
Тотенхэм- Милвол
мидлсбро-ман сити
(ответить)
Даа! Каеф! Дома с мю! Самое то! Лучше с ними играть на мосту, ем на Уэмбли условно, где фактор домашнего поля уже не в помощь.
Вперед Челси!!!!
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леол, на челсе попали.
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3 гол Ромы ваше жесть. Чуть сетку не порвал
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первая же пара
жара)
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