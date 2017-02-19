"Юнайтед" преодолел сопротивление "Блэкберна" в Кубке Англии

Усилиями вышедших на замену Златана Ибрагимовича и Поля Погба "Манчестер Юнайтед" все-таки удалось сломить сопротивление "Блэкберна" и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.

Активно начав матч, хозяева уже на 17-й минуте праздновали взятие ворот Серхио Ромеро. Марвин Эмнес дерзко сыграл на чужой половине поля, продвинувшись вперед и затем сделав отличную передачу на Данни Грэма, который в свою очередь ускользнул от Криса Смоллинга и сильно пробил с левой ноги — 1:0.



Однако уже спустя 10 минут последовал результативный ответ "красных дьяволов". Генрих Мхитарян, развивая быструю контратаку, заметил подключение Маркуса Рэшфорда по центру и сделал тому выверенную передачу. Юный нападающий обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 1:1.



"Блэкберн" был весьма неплох в сдерживании соперника. По-настоящему тяжело хозяевам пришлось в концовке тайма, но здесь для них вовремя прозвучал свисток на перерыв.



Во втором тайме "Юнайтед" вновь принялся оказывать давление, но этого было недостаточно. Поэтому на 62-й минуте Жозе Моуриньо бросил в бой своих больших звезд — Поля Погба и Златана Ибрагимовича.



Появившись на замену, Ибрагимович едва не забил первым же касанием. 35-летнему шведу пришлось подождать на 75-й минуты, когда Погба сделал ему передачу со своей половины поля, а Златан подобрал ногу и нанес удар в касание — 1:2.



"Дьяволы" на классе довели дело до победы, хотя на 86-й минуте все же пережили один неприятный момент в виде ответного гола "Блэкберна", отмененного по причине офсайда.



"Юнайтед" пришлось попотеть ради победы, однако задача была выполнена: "дьяволы" не допустили переигровки и уж тем более вылета. Таким образом, команда Моуриньо продолжает борьбу на всех фронтах.



"Блэкберн" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2 (1:1)



Голы: Грэм 17 — Рэшфорд 27, Ибрагимович 75.



"Блэкберн": Стил, Конуэй, Грир, Уильямс, Малгрю, Фини (Махоуни 73), Лоуи, Гафри (Томлинсон 81), Ленихан, Эмнес, Грэм (Стоукс 77).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Смоллинг, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Лингард (Погба 62), Мхитарян, Мартиаль (Ибрагимович 62), Рэшфорд (Мата 89).



Предупреждения: Уильямс — Лингард, Янг.