"Юнайтед" преодолел сопротивление "Блэкберна" в Кубке Англии

Златан Ибрагимович и Поль Погба Усилиями вышедших на замену Златана Ибрагимовича и Поля Погба "Манчестер Юнайтед" все-таки удалось сломить сопротивление "Блэкберна" и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.

Активно начав матч, хозяева уже на 17-й минуте праздновали взятие ворот Серхио Ромеро. Марвин Эмнес дерзко сыграл на чужой половине поля, продвинувшись вперед и затем сделав отличную передачу на Данни Грэма, который в свою очередь ускользнул от Криса Смоллинга и сильно пробил с левой ноги — 1:0.

Однако уже спустя 10 минут последовал результативный ответ "красных дьяволов". Генрих Мхитарян, развивая быструю контратаку, заметил подключение Маркуса Рэшфорда по центру и сделал тому выверенную передачу. Юный нападающий обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 1:1.

"Блэкберн" был весьма неплох в сдерживании соперника. По-настоящему тяжело хозяевам пришлось в концовке тайма, но здесь для них вовремя прозвучал свисток на перерыв.

Во втором тайме "Юнайтед" вновь принялся оказывать давление, но этого было недостаточно. Поэтому на 62-й минуте Жозе Моуриньо бросил в бой своих больших звезд — Поля Погба и Златана Ибрагимовича.

Появившись на замену, Ибрагимович едва не забил первым же касанием. 35-летнему шведу пришлось подождать на 75-й минуты, когда Погба сделал ему передачу со своей половины поля, а Златан подобрал ногу и нанес удар в касание — 1:2.

"Дьяволы" на классе довели дело до победы, хотя на 86-й минуте все же пережили один неприятный момент в виде ответного гола "Блэкберна", отмененного по причине офсайда.

"Юнайтед" пришлось попотеть ради победы, однако задача была выполнена: "дьяволы" не допустили переигровки и уж тем более вылета. Таким образом, команда Моуриньо продолжает борьбу на всех фронтах.

"Блэкберн" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2 (1:1)

Голы: Грэм 17 — Рэшфорд 27, Ибрагимович 75.

"Блэкберн": Стил, Конуэй, Грир, Уильямс, Малгрю, Фини (Махоуни 73), Лоуи, Гафри (Томлинсон 81), Ленихан, Эмнес, Грэм (Стоукс 77).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Смоллинг, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Лингард (Погба 62), Мхитарян, Мартиаль (Ибрагимович 62), Рэшфорд (Мата 89).

Предупреждения: Уильямс — Лингард, Янг.


Метки Блэкберн, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2017 21:15

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Последние комментарии:




  1. physical 19.02.2017 21:43 # physical
    Кароч, ну зато в полуфинале не будет изи катки...збс в принципе.
    Нахой такие условные пары как линколь- милвол...

    Шпоры и Арс полюбас на Уэмбли, если не лоханутся. Мс чуть попотеет. Ну а у Челси с мю финал

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  2. wymkentski 19.02.2017 21:42 # wymkentski
    выебем наших сучек на мосту,Канте как обычно обоссыт Эрреру с Погба,потом забьет гол обыграв всю команду скамов,пустив мяч в очко Де Геи(:

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  3. ganinilyha 19.02.2017 21:42 # ganinilyha
    Бедный Блэкберн, опять мю отскочил

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  4. pistolero-lfc 19.02.2017 21:41 # pistolero-lfc
    Спецом для максвела подкинули Челси. Изи для МЮ. Не вижу никакой угрозы от Челси, они уже форму потеряли

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  5. physical 19.02.2017 21:41 # physical
    Ахаха Арс опять изи на Уэмбли...соттон, Линкольн, ахаха.

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  6. mata05 19.02.2017 21:41 # mata05
    Унизим чмоу на мосту

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  7. fred-the-red 19.02.2017 21:40 # fred-the-red
    Опять к мю серединка подсунули

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  8. reeker 19.02.2017 21:40 # reeker
    Ещё и переигровки отменили в 1/4,вообще супер для нас.

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  9. budun 19.02.2017 21:39 # budun
    Арсенал попадёт на Линкольн то есть ? ))
    ну сколько можно

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  10. reeker 19.02.2017 21:39 # reeker
    Бля вообще изи жребий.Жалко только остальных топов развели.

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  11. tabooo 19.02.2017 21:38 # tabooo
    Почему в марте только 1 тур АПЛ? аxоели там все шоль?

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  12. tvinkovod 19.02.2017 21:37 # tvinkovod
    жара будет

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  13. mdfjvnlabngmlas 19.02.2017 21:37 # mdfjvnlabngmlas
    разъебем челсе, тут к гадалке не ходи.
    0-5.

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  14. karandash 19.02.2017 21:37 # karandash
    мда, накуй такой жребий, отдать кучу сил с таким календарем в каком то там КА вскрывая автобус конте

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  15. tabooo 19.02.2017 21:36 # tabooo
    Конте опять покажет переводчику его место. Под лавкой офк

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  16. astana-spurs 19.02.2017 21:36 # astana-spurs
    челси-МЮ
    Тотенхэм- Милвол
    мидлсбро-ман сити

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  17. physical 19.02.2017 21:35 # physical
    Даа! Каеф! Дома с мю! Самое то! Лучше с ними играть на мосту, ем на Уэмбли условно, где фактор домашнего поля уже не в помощь.

    Вперед Челси!!!!

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  18. mdfjvnlabngmlas 19.02.2017 21:35 # mdfjvnlabngmlas
    леол, на челсе попали.

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  19. idavlatov 19.02.2017 21:34 # idavlatov
    3 гол Ромы ваше жесть. Чуть сетку не порвал

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  20. red-devil-4ever 19.02.2017 21:34 # red-devil-4ever
    первая же пара
    жара)

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