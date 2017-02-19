Уэлбек объяснил, почему не сыграет с "Саттоном" в Кубке Англии

Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек объяснил, почему главный тренер Арсен Венгер решил не брать его на матч 5-го раунда Кубка Англии против "Саттона".

Напомним, в этом сезоне Венгер предпочитает использовать на острие атак Алексиса Санчеса. Восстановившись после тяжелейшей травмы колена, Уэлбек сыграл всего 114 минут.



Изначально кубковый матч против команды пятого дивизиона представлялся идеальной возможностью для Данни получить необходимые игровые минуты, однако в воскресенье Уэлбек принял участие в поединке резерва "канониров" против коллег из "Лестера", что, естественно, исключает его выезд к "Саттону" в понедельник вечером.



По словам Уэлбека, это решение было принято сознательно. Венгер и медицинский штаб сочли рискованным появление Данни на искусственном газоне стадиона "Саттона".



"Был рад провести сегодня 70 минут для улучшения своей игровой формы. Пластмассовое поле у "Саттона" — не лучшая идея на данный момент", — написал Уэлбек в Твиттере.