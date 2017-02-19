Хет-трик Кейна вывел "Тоттенхэм" в 1/4 финала Кубка Англии

"Тоттенхэм" уверенно вышел в четвертьфинальную стадию Кубка Англии, разгромив "Фулхэм" со счетом 0:3 благодаря хет-трику Харри Кейна.

"Шпорам" посчастливилось забить быстрый гол в этом дерби. На 16-й минуте Киран Триппьер выполнил вброс из аута на Кристиана Эриксена, который сделал выверенную передачу в штрафную, а там Харри Кейн, вытянув левую ногу, послал мяч в противоход голкиперу — 0:1.



В дальнейшем значительное превосходство в классе позволяло "Тоттенхэму" чувствовать себя уверенно. К сожалению для Маурисио Почеттино, до перерыва его команде не удалось закрепить свое преимущество с помощью второго гола.



Зато в самом начале второго тайма "шпоры" все-таки забили второй гол, который вновь обеспечила связка Эриксена и Кейна. Датчанин прострелил во вратарскую, а Кейн в касание пробил с отскоком от газона — 0:2.



"Фулхэм" уже не сопротивлялся, и даже поддержка своих фанатов не вдохновляла "дачников". А на 73-й минуте Эриксен и Деле Алли вывели Кейна по центру на ворота, и Харри установил окончательный счет — 0:3.



"Тоттенхэм" показал себя командой совершенно другого уровня, нежели "Фулхэм", и одержал победу, не вызывающую никаких вопросов. Учитывая подбор других четвертьфиналистов, "шпоры" по праву могут считаться одним из фаворитов Кубка Англии.



"Фулхэм" — "Тоттенхэм" — 0:3 (0:1)



Голы: Кейн 16 51, 73.



"Фулхэм": Беттинелли, Одои, Калас, Рим, Мэлоун, Макдональд (Паркер 74), Йохансен, Кебано, Кэйрни, Айите (Сессеньон 56), Алуко (Сирьяк 66).



"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Уинкс (Дембеле 79), Ваньяма, Сон, Алли (Онома 86), Эриксен, Кейн (Сиссоко 75).