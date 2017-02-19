Хет-трик Кейна вывел "Тоттенхэм" в 1/4 финала Кубка Англии

Харри Кейн "Тоттенхэм" уверенно вышел в четвертьфинальную стадию Кубка Англии, разгромив "Фулхэм" со счетом 0:3 благодаря хет-трику Харри Кейна.

"Шпорам" посчастливилось забить быстрый гол в этом дерби. На 16-й минуте Киран Триппьер выполнил вброс из аута на Кристиана Эриксена, который сделал выверенную передачу в штрафную, а там Харри Кейн, вытянув левую ногу, послал мяч в противоход голкиперу — 0:1.

В дальнейшем значительное превосходство в классе позволяло "Тоттенхэму" чувствовать себя уверенно. К сожалению для Маурисио Почеттино, до перерыва его команде не удалось закрепить свое преимущество с помощью второго гола.

Зато в самом начале второго тайма "шпоры" все-таки забили второй гол, который вновь обеспечила связка Эриксена и Кейна. Датчанин прострелил во вратарскую, а Кейн в касание пробил с отскоком от газона — 0:2.

"Фулхэм" уже не сопротивлялся, и даже поддержка своих фанатов не вдохновляла "дачников". А на 73-й минуте Эриксен и Деле Алли вывели Кейна по центру на ворота, и Харри установил окончательный счет — 0:3.

"Тоттенхэм" показал себя командой совершенно другого уровня, нежели "Фулхэм", и одержал победу, не вызывающую никаких вопросов. Учитывая подбор других четвертьфиналистов, "шпоры" по праву могут считаться одним из фаворитов Кубка Англии.

"Фулхэм" — "Тоттенхэм" — 0:3 (0:1)

Голы: Кейн 16 51, 73.

"Фулхэм": Беттинелли, Одои, Калас, Рим, Мэлоун, Макдональд (Паркер 74), Йохансен, Кебано, Кэйрни, Айите (Сессеньон 56), Алуко (Сирьяк 66).

"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Уинкс (Дембеле 79), Ваньяма, Сон, Алли (Онома 86), Эриксен, Кейн (Сиссоко 75).


Метки Кубок Англии, обзор матча, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2017 18:55

Количество просмотров Просмотров: 1509

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. physical 19.02.2017 19:58 # physical
    МЮ С БАЙИИ СОСЕТ ХУИИИИИИИ

    (ответить)

  2. fc-man-un-1878 19.02.2017 19:57 # fc-man-un-1878
    профессор жгёт

    (ответить)

  3. john-henry 19.02.2017 19:57 # john-henry
    мля такой самобытный клуб потопили эти е6аные индусы.

    (ответить)

  4. mdfjvnlabngmlas 19.02.2017 19:57 # mdfjvnlabngmlas
    почему каррик играет за U-16?

    (ответить)

  5. physical 19.02.2017 19:55 # physical
    МЮ ГААААВНООООООООО

    (ответить)

  6. van-der-slav 19.02.2017 19:53 # van-der-slav
    Замены нужны. Нафиг этот нервный матч

    (ответить)

  7. pistolero-lfc 19.02.2017 19:47 # pistolero-lfc
    Акуеть. Паркер до сих играет!

    (ответить)

  8. tabooo 19.02.2017 19:47 # tabooo
    Рохос такая няшка. Just pussy

    (ответить)

  9. evilass 19.02.2017 19:46 # evilass
    гол от любимчиков лучший гол

    (ответить)

  10. tvinkovod 19.02.2017 19:45 # tvinkovod
    норм, быстро сравняли, хейтеры даже поугарать норм не успели

    (ответить)

  11. stepan-jam-boss 19.02.2017 19:45 # stepan-jam-boss
    Мхитарян тупо топер.

    (ответить)

  12. mdfjvnlabngmlas 19.02.2017 19:44 # mdfjvnlabngmlas
    у пешехода шведского мяч бы отобрали без проблем, получи он такую передачу.

    (ответить)

  13. tabooo 19.02.2017 19:44 # tabooo
    Мхитарян слишком хорош для маню

    (ответить)

  14. maxvel 19.02.2017 19:44 # maxvel
    Ара красава

    (ответить)

  15. dragonishka 19.02.2017 19:43 # dragonishka
    Вот это передача! Норм комбинация.

    (ответить)

  16. mdfjvnlabngmlas 19.02.2017 19:43 # mdfjvnlabngmlas
    рэшфорд изи.

    (ответить)

  17. red-devil-4ever 19.02.2017 19:42 # red-devil-4ever
    ай на нэ, Рэш и Мики, лепота

    (ответить)

  18. liverfun 19.02.2017 19:40 # liverfun
    это ж пара, соорудившая гол, за суонси катала

    (ответить)

  19. aliluya-nn 19.02.2017 19:39 # aliluya-nn
    Гол крутой Блекберн забил ..здорово разобрались с обороной МЮ

    (ответить)

  20. farikmu 19.02.2017 19:38 # farikmu
    Просто нет Погба в центре, пас тупо никто не может отдать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: