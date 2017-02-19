Хет-трик Кейна вывел "Тоттенхэм" в 1/4 финала Кубка Англии
"Тоттенхэм" уверенно вышел в четвертьфинальную стадию Кубка Англии, разгромив "Фулхэм" со счетом 0:3 благодаря хет-трику Харри Кейна.
"Шпорам" посчастливилось забить быстрый гол в этом дерби. На 16-й минуте Киран Триппьер выполнил вброс из аута на Кристиана Эриксена, который сделал выверенную передачу в штрафную, а там Харри Кейн, вытянув левую ногу, послал мяч в противоход голкиперу — 0:1.
В дальнейшем значительное превосходство в классе позволяло "Тоттенхэму" чувствовать себя уверенно. К сожалению для Маурисио Почеттино, до перерыва его команде не удалось закрепить свое преимущество с помощью второго гола.
Зато в самом начале второго тайма "шпоры" все-таки забили второй гол, который вновь обеспечила связка Эриксена и Кейна. Датчанин прострелил во вратарскую, а Кейн в касание пробил с отскоком от газона — 0:2.
"Фулхэм" уже не сопротивлялся, и даже поддержка своих фанатов не вдохновляла "дачников". А на 73-й минуте Эриксен и Деле Алли вывели Кейна по центру на ворота, и Харри установил окончательный счет — 0:3.
"Тоттенхэм" показал себя командой совершенно другого уровня, нежели "Фулхэм", и одержал победу, не вызывающую никаких вопросов. Учитывая подбор других четвертьфиналистов, "шпоры" по праву могут считаться одним из фаворитов Кубка Англии.
"Фулхэм" — "Тоттенхэм" — 0:3 (0:1)
Голы: Кейн 16 51, 73.
"Фулхэм": Беттинелли, Одои, Калас, Рим, Мэлоун, Макдональд (Паркер 74), Йохансен, Кебано, Кэйрни, Айите (Сессеньон 56), Алуко (Сирьяк 66).
"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Уинкс (Дембеле 79), Ваньяма, Сон, Алли (Онома 86), Эриксен, Кейн (Сиссоко 75).
19.02.2017 18:55
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МЮ С БАЙИИ СОСЕТ ХУИИИИИИИ
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мля такой самобытный клуб потопили эти е6аные индусы.
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почему каррик играет за U-16?
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МЮ ГААААВНООООООООО
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Замены нужны. Нафиг этот нервный матч
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Акуеть. Паркер до сих играет!
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Рохос такая няшка. Just pussy
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гол от любимчиков лучший гол
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норм, быстро сравняли, хейтеры даже поугарать норм не успели
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Мхитарян тупо топер.
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у пешехода шведского мяч бы отобрали без проблем, получи он такую передачу.
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Мхитарян слишком хорош для маню
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Ара красава
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Вот это передача! Норм комбинация.
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рэшфорд изи.
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ай на нэ, Рэш и Мики, лепота
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это ж пара, соорудившая гол, за суонси катала
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Гол крутой Блекберн забил ..здорово разобрались с обороной МЮ
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Просто нет Погба в центре, пас тупо никто не может отдать.
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