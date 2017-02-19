Фердинанд связывает ошибки Стоунса с отустсвтием Компани

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что Джону Стоунсу из "Манчестер Сити" не хватает поддержки, которую ему мог бы оказать капитан Венсан Компани.

Стоунс, ставший одним из самых дорогостоящих защитников прошлым летом, до сих пор не адаптировался к требованиям главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы и совершил уже несколько грубых ошибок в этом сезоне.



Фердинанд считает, что Джону, наоборот, повезло с тренером, и в скором времени англичанин сумеет реализовать свой потенциал. Однако помощь Компани могла бы пригодиться 22-летнему защитнику, уверен Рио.



"Стоунса определенно просят выдвигаться вперед с мячом и рисковать, я восхищаюсь этим стилем. Если честно, я хотел бы играть под руководством Гвардиолы, потому что мне всегда нравилось выводить мяч из обороны".



"Чтобы закрепить успех, необходим баланс, именно поэтому Джону нужен в напарниках такой опытный игрок, как Венсан Компани. Весь сезон ему приходится выходить в связке с защитниками, которые не обладают большим опытом игры в Англии".



"Если бы Венсан Компани реже попадал в лазарет, он мог бы направить Стоунса на верный путь и помогать ему в каждом матче. Не забывайте, что Джон еще очень молод и только-только пришел в команду", - сообщил Фердинанд Daily Mirror.