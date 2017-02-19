"Юнайтед" возобновил интерес к Кроосу
"Манчестер Юнайтед" возобновил свой интерес к полузащитнику Тони Кроосу и грядущим летом проверит на прочность слова "Реала" о намерении сохранить игрока сборной Германии.
Как известно, "красные дьяволы" имеют давний интерес к Кроосу — относительно недавно Дэвид Мойес признался, что в сезоне 2013/14 надеялся заманить Тони на "Олд Траффорд", утверждая, что даже достиг личной договоренности с игроком.
По информации уважаемого издания The Independent, нынешний тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо тоже попытается заполучить Крооса, хотя сделать это будет непросто — официальные лица Королевского клуба в один голос твердят, что не заинтересованы в продаже Тони.
Однако если Моуриньо проявит настойчивость и покажет, что готов заплатить хорошие деньги за 27-летнего немца, это может сделать "Реал" сговорчивее.
Одновременно источник утверждает, что внутри "Юнайтед" растут опасения насчет приобретения нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. Еще в январе "дьяволы" был абсолютно уверены в сделке, согласовав с представителями француза условия личного контракта.
Однако Гризманн до сих не дал своего согласия на переезд в Манчестер. Сообщается, что сперва Антуан хочет узнать, попадет ли "Юнайтед" в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
19.02.2017 17:00
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Последние комментарии:
Моуринью: «Летом Погба перестанет быть самым дорогим футболистом мира»
чисто кроос,гризманн и линдельф
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щас Реал продаст лучшего цпз мира
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михайло утятина
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жаль, что утятина
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норм матч. даже сам слуцкий приехал посмотреть на игру, ну и пардью с конте не упустили возможности поглядеть на команду хью джекмана. не думал, что в шипе есть такие безбашенные команды с херовой игрой в защите, но техничные и умеющие норм комбинировать
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Челси готов выложить 80 млн.? за Бернардо Сильву. Если купят его, то скорее всего он и будет самым лучшим трансфером сезона. Никакие Гризманны и Кроссы и рядом не будут стоять, хоть и будут стоить дороже. Этот парнишка точно станет супер звездой.
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Клопп перехватит
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Педро блеат топарь,> по голам он Азар
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Каким же это надо быть долбоебом, чтобы в Новость дня поставить такую УТКУ.
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шипулин опять с деревянной медалькой, скоро сможет хижину спермуду построить из них.
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28 лет будет ему, сомнительная идея
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кроме САФа никто не поможет,без базара
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Не, не верю
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Кроос в маню - это как:
арсенал с кубком ЛЧ
Азар с ЗМ в руках
Лфк с кубком Апл
Гризманн в маню
Маню и победа над Барсой в ЛЧ
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Летом придется дважды обновить трансферный рекорд. Гризман и Кроос.
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дачники то неплохо катают. поскорее бы вернулись в апл. на кревен коттедж всегда приятно посмотреть
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Мойес почти купил.
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А вот это уже серьёзно.
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Давненько не обновляли трансферный рекорд.
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удачи
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