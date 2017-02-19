"Юнайтед" возобновил интерес к Кроосу

Тони Кроос "Манчестер Юнайтед" возобновил свой интерес к полузащитнику Тони Кроосу и грядущим летом проверит на прочность слова "Реала" о намерении сохранить игрока сборной Германии.

Как известно, "красные дьяволы" имеют давний интерес к Кроосу — относительно недавно Дэвид Мойес признался, что в сезоне 2013/14 надеялся заманить Тони на "Олд Траффорд", утверждая, что даже достиг личной договоренности с игроком.

По информации уважаемого издания The Independent, нынешний тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо тоже попытается заполучить Крооса, хотя сделать это будет непросто — официальные лица Королевского клуба в один голос твердят, что не заинтересованы в продаже Тони.

Однако если Моуриньо проявит настойчивость и покажет, что готов заплатить хорошие деньги за 27-летнего немца, это может сделать "Реал" сговорчивее.

Одновременно источник утверждает, что внутри "Юнайтед" растут опасения насчет приобретения нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. Еще в январе "дьяволы" был абсолютно уверены в сделке, согласовав с представителями француза условия личного контракта.

Однако Гризманн до сих не дал своего согласия на переезд в Манчестер. Сообщается, что сперва Антуан хочет узнать, попадет ли "Юнайтед" в Лигу Чемпионов на будущий сезон.


Метки Атлетико, Гризманн, Кроос, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1633

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Последние комментарии:




  1. maxvel 19.02.2017 18:05 # maxvel
    Моуринью: «Летом Погба перестанет быть самым дорогим футболистом мира»

    чисто кроос,гризманн и линдельф

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  2. faramir 19.02.2017 17:58 # faramir
    щас Реал продаст лучшего цпз мира

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  3. fc-man-un-1878 19.02.2017 17:53 # fc-man-un-1878
    михайло утятина

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  4. mancunia-planet 19.02.2017 17:51 # mancunia-planet
    жаль, что утятина

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  5. liverfun 19.02.2017 17:51 # liverfun
    норм матч. даже сам слуцкий приехал посмотреть на игру, ну и пардью с конте не упустили возможности поглядеть на команду хью джекмана. не думал, что в шипе есть такие безбашенные команды с херовой игрой в защите, но техничные и умеющие норм комбинировать

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  6. diablo182 19.02.2017 17:48 # diablo182
    Челси готов выложить 80 млн.? за Бернардо Сильву. Если купят его, то скорее всего он и будет самым лучшим трансфером сезона. Никакие Гризманны и Кроссы и рядом не будут стоять, хоть и будут стоить дороже. Этот парнишка точно станет супер звездой.

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  7. tabooo 19.02.2017 17:48 # tabooo
    Клопп перехватит

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  8. wymkentski 19.02.2017 17:34 # wymkentski
    Педро блеат топарь,> по голам он Азар

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  9. warham 19.02.2017 17:33 # warham
    Каким же это надо быть долбоебом, чтобы в Новость дня поставить такую УТКУ.

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  10. mdfjvnlabngmlas 19.02.2017 17:31 # mdfjvnlabngmlas
    шипулин опять с деревянной медалькой, скоро сможет хижину спермуду построить из них.

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  11. mufc1994 19.02.2017 17:21 # mufc1994
    28 лет будет ему, сомнительная идея

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  12. dimon70 19.02.2017 17:14 # dimon70
    кроме САФа никто не поможет,без базара

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  13. red-devil-4ever 19.02.2017 17:12 # red-devil-4ever
    Не, не верю

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  14. wmrpkvhzeflbrmo 19.02.2017 17:10 # wmrpkvhzeflbrmo
    Кроос в маню - это как:

    арсенал с кубком ЛЧ
    Азар с ЗМ в руках
    Лфк с кубком Апл
    Гризманн в маню
    Маню и победа над Барсой в ЛЧ

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  15. stepan-jam-boss 19.02.2017 17:06 # stepan-jam-boss
    Летом придется дважды обновить трансферный рекорд. Гризман и Кроос.

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  16. liverfun 19.02.2017 17:06 # liverfun
    дачники то неплохо катают. поскорее бы вернулись в апл. на кревен коттедж всегда приятно посмотреть

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  17. dragonishka 19.02.2017 17:05 # dragonishka
    Мойес почти купил.

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  18. chelsea88 19.02.2017 17:03 # chelsea88
    А вот это уже серьёзно.

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  19. stepan-jam-boss 19.02.2017 17:01 # stepan-jam-boss
    Давненько не обновляли трансферный рекорд.

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  20. imfake 19.02.2017 17:00 # imfake
    удачи

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