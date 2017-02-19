"Юнайтед" возобновил интерес к Кроосу

"Манчестер Юнайтед" возобновил свой интерес к полузащитнику Тони Кроосу и грядущим летом проверит на прочность слова "Реала" о намерении сохранить игрока сборной Германии.

Как известно, "красные дьяволы" имеют давний интерес к Кроосу — относительно недавно Дэвид Мойес признался, что в сезоне 2013/14 надеялся заманить Тони на "Олд Траффорд", утверждая, что даже достиг личной договоренности с игроком.



По информации уважаемого издания The Independent, нынешний тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо тоже попытается заполучить Крооса, хотя сделать это будет непросто — официальные лица Королевского клуба в один голос твердят, что не заинтересованы в продаже Тони.



Однако если Моуриньо проявит настойчивость и покажет, что готов заплатить хорошие деньги за 27-летнего немца, это может сделать "Реал" сговорчивее.



Одновременно источник утверждает, что внутри "Юнайтед" растут опасения насчет приобретения нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. Еще в январе "дьяволы" был абсолютно уверены в сделке, согласовав с представителями француза условия личного контракта.



Однако Гризманн до сих не дал своего согласия на переезд в Манчестер. Сообщается, что сперва Антуан хочет узнать, попадет ли "Юнайтед" в Лигу Чемпионов на будущий сезон.