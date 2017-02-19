"Юнайтед" готовит новый пятилетний контракт для Моуриньо

"Манчестер Юнайтед" хочет связать будущее своего главного тренера Жозе Моуриньо на следующие пять лет — причем независимо от того, удастся ли "красным дьяволам" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

И хотя "Юнайтед" с ноября находится на шестом месте в Премьер-Лиге, Моуриньо есть, чем похвастать в своем первом сезоне работы на "Олд Траффорд". В 40 первых матчах Жозе потерпел лишь шесть поражений, поставив команде привлекательный футбол, напоминающий о славных временах сэра Алекса Фергюсона.



Как сообщает Sunday World в эксклюзивном материале, боссы клуба настолько впечатлены работой Моуриньо, что готовы наградить его новой сделкой до июня 2022 года. Сам Жозе прежде говорил, что был бы счастлив остаться за пределы своего действующего трехлетнего контракта.



Новый контракт обеспечит Моуриньо повышение зарплаты с 10 до 12 миллионов фунтов в год, а также клуб предоставит португальскому тренеру гарантии относительно солидного бюджета на ближайшие трансферные окна.



Добавим, даже если "Юнайтед" не удастся завоевать место в топ-4 Премьер-Лиги, Моуриньо имеет все шансы ударно завершить сезон. Уже на следующей неделе Жозе может выиграть Кубок Лиги, вдобавок "дьяволы" считаются одним из главных фаворитов Лиги Европы, победа в которой обеспечила бы им путевку в Лигу Чемпионов.