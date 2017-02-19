Агент исключает переход Жезуса в "Интер"
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус не помышляет о переходе в "Интер", куда его начала сватать пресса после трансфера на "Этихад".
Как известно, "Интер" до последнего претендовал на 19-летнего бразильца, но "горожане" оказались проворнее в переговорах, подключив главного тренера Пепу Гвардиолу. Тем не менее, бывший президент итальянского клуба Массимо Моратти призвал возобновить интерес к Габриэлю – уже в летнее трансферное окно.
Агент форварда Криштиану Симонс заявил в ответ, что его клиент не помышляет об уходе из "Сити" и намерен как можно скорее вернуться в строй после травмы стопы.
"Моратти – большая личность в футболе, и нам было приятно слышать такие слова. Однако нет никаких шансов, что Габриэль Жезус окажется в "Интере" в ближайшем будущем".
"Он сделал выбор в пользу "Манчестер Сити" и счастлив там. Мы все были в восторге от его дебюта в Англии, а Габриэль очень доволен сотрудничеством с Гвардиолой и хочет быстрее вернуться в строй", - сообщил Симонс Goal.
19.02.2017 15:00
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