Бенитес останется в "Ньюкасле" на следующий сезон

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес сообщил, что намерен остаться на "Сент-Джеймс Парк", уже сверстав список трансферных целей на лето.

Несмотря на то, что "сороки" уверенно движутся к возвращению в Премьер-Лигу, Бенитес был недоволен трансферной политикой клуба и даже намекал на возможный уход из "Ньюкасла". Особенно сильно Рафаэля разозлила неудачная попытка подписать вингера "Кристал Пэлас" Андроса Таунсенда в январе.



Тем не менее, испанец намерен остаться в "Ньюкасле" – независимо от того, выйдет команда в Премьер-Лигу или останется в Чемпионшипе. Главное условие Бенитеса – список трансферных целей на лето – уже выполнено.



"Наши скауты анализируют трансферный рынок, наблюдая за игроками, которые могут принести команде пользу в будущем, и уже составляют по ним подробные отчеты".



"Главное препятствие заключается в том, что еще неизвестно, в каком турнире "Ньюкасл" сыграет в новом сезоне. В любом случае мы продолжаем поиск хороших игроков – окончательный выбор клуб сделает позже", - цитирует Бенитеса Daily Mail.