Бенитес останется в "Ньюкасле" на следующий сезон

Рафаэль Бенитес Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес сообщил, что намерен остаться на "Сент-Джеймс Парк", уже сверстав список трансферных целей на лето.

Несмотря на то, что "сороки" уверенно движутся к возвращению в Премьер-Лигу, Бенитес был недоволен трансферной политикой клуба и даже намекал на возможный уход из "Ньюкасла". Особенно сильно Рафаэля разозлила неудачная попытка подписать вингера "Кристал Пэлас" Андроса Таунсенда в январе.

Тем не менее, испанец намерен остаться в "Ньюкасле" – независимо от того, выйдет команда в Премьер-Лигу или останется в Чемпионшипе. Главное условие Бенитеса – список трансферных целей на лето – уже выполнено.

"Наши скауты анализируют трансферный рынок, наблюдая за игроками, которые могут принести команде пользу в будущем, и уже составляют по ним подробные отчеты".

"Главное препятствие заключается в том, что еще неизвестно, в каком турнире "Ньюкасл" сыграет в новом сезоне. В любом случае мы продолжаем поиск хороших игроков – окончательный выбор клуб сделает позже", - цитирует Бенитеса Daily Mail.



Метки Бенитес, Ньюкасл

Автор foxmcfc   

Дата 19.02.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 568

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 19.02.2017 14:19 # mancunia-planet
    крохотный толстопуз

    (ответить)

  2. dimon70 19.02.2017 14:14 # dimon70
    давай,Рафик,ждёмсс с сороками обратно.замените котов,а то надоели они мне в остатние сезоны

    (ответить)

  3. chelsea88 19.02.2017 14:08 # chelsea88
    Нашёл свою команду, официант.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: