Конте: "Слишком рано говорить о дубле"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его команде будет нелегко сделать дубль, выиграв Премьер-Лигу и Кубок Англии.

Подопечные Конте остаются главными фаворитами в борьбе за титул, опережая ближайших преследователей из "Манчестер Сити" на 8 очков. Накануне "синие" развили успех в Кубке Англии, пробившись в четвертьфинал после победы над "Вулверхэмптоном" (0:2).

Тем не менее, Антонио призывает повременить с разговорами о дубле, который может сделать его команда, если пройдет весь путь до конца. Итальянец понимает, что выиграть оба турнира "Челси" будет крайне нелегко.

"Пока рано говорить об этом. Я просто рад, что мы хорошо выступаем в двух соревнованиях: остаемся на вершине Премьер-Лиги, а теперь пробились в четвертьфинал Кубка Англии. Это показывает, что мы хорошо справляемся со своей работой".

"Даже после этой победы важно понимать, что не все так просто. Если кто-то думает, что "Челси" обязательно выиграет Премьер-Лигу и Кубок Англии, то могу сказать им, что нам будет очень-очень нелегко".

"Да, в конце сезона мы хотим пополнить трофейную комнату, ведь задача нашего клуба – бороться во всех турнирах и побеждать. Мы находимся в хорошем положении, но должны продолжать усердно работать", - сообщил Конте Goal.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.02.2017 13:00

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  1. dimon70 19.02.2017 14:16 # dimon70
    шутки про покер уже были?теперь можно про дубль начинать

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  2. reeker 19.02.2017 13:13 # reeker
    Верим,о великий ёбарь ёбарей Ливерпуля.

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  3. fc-man-un-1878 19.02.2017 13:08 # fc-man-un-1878
    проиграть в финале и занять 2 место в АПЛ
    вот будет золотой дождь

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  4. theo-zm 19.02.2017 13:03 # theo-zm
    Такое удаётся лишь великим

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  5. shirokov15 19.02.2017 13:03 # shirokov15
    Кубок Англии выиграют только в том случае, если Сити и МЮ покинут его. Тогда толковых соперников не останется и будет шанс победить на классе. Игровой кризис налицо у синих.

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  6. abracadabra55 19.02.2017 13:02 # abracadabra55
    удачи

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  7. chelsealondon 19.02.2017 13:01 # chelsealondon
    Топчик...

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