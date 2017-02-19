Конте: "Слишком рано говорить о дубле"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его команде будет нелегко сделать дубль, выиграв Премьер-Лигу и Кубок Англии.

Подопечные Конте остаются главными фаворитами в борьбе за титул, опережая ближайших преследователей из "Манчестер Сити" на 8 очков. Накануне "синие" развили успех в Кубке Англии, пробившись в четвертьфинал после победы над "Вулверхэмптоном" (0:2).



Тем не менее, Антонио призывает повременить с разговорами о дубле, который может сделать его команда, если пройдет весь путь до конца. Итальянец понимает, что выиграть оба турнира "Челси" будет крайне нелегко.



"Пока рано говорить об этом. Я просто рад, что мы хорошо выступаем в двух соревнованиях: остаемся на вершине Премьер-Лиги, а теперь пробились в четвертьфинал Кубка Англии. Это показывает, что мы хорошо справляемся со своей работой".



"Даже после этой победы важно понимать, что не все так просто. Если кто-то думает, что "Челси" обязательно выиграет Премьер-Лигу и Кубок Англии, то могу сказать им, что нам будет очень-очень нелегко".



"Да, в конце сезона мы хотим пополнить трофейную комнату, ведь задача нашего клуба – бороться во всех турнирах и побеждать. Мы находимся в хорошем положении, но должны продолжать усердно работать", - сообщил Конте Goal.