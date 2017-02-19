Моуриньо исключает продажу Шоу в конце сезона

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что будущему Люка Шоу в клубе ничто не угрожает, несмотря на провальный сезон в исполнении защитника.

В этом сезоне Премьер-Лиги 21-летний Шоу сыграл всего семь матчей, так и не сумев произвести впечатление на своего тренера. Это повлекло за собой слухи, что Моуриньо может отказаться от услуг воспитанника "Саутгемптона" грядущим летом.



Однако Моуриньо исключает продажу Люка и объясняет, что его подопечные еще не преодолел последствия своей страшной травмы, полученной в прошлом сезоне.



"Нет, нет, нет. Он совершенно точно останется здесь, вопрос об этом даже не стоит".



"Думаю, он перенес очень, очень скверную травму, и она оказала на него влияние не только в физическом плане, но и психологическом".



"В этом сезоне он перенес пару небольших травм, и он должен адаптироваться. Он знает, каково это быть защитником. Он знает, что мне нравится стабильность, мне не нравятся ошибки, что мне крайне важно обладать абсолютным доверием к игроку, и он должен работать, чтобы заслужить его".



"Когда он выходит на поле, то должен двигаться к этому шаг за шагом, ведь он по-прежнему лишь молодой игрок. Иногда люди забывают, что он молодой игрок и должен многому научиться, но мне нравится этот игрок, этот парень", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.