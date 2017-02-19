"Бавария" может оставить "Челси" без компенсации за Соланке

Нападающий Доминик Соланке, планирующий покинуть "Челси" в конце сезона, заинтересовал "Баварию", и этот трансфер, если он случится, может оставить "синих" без компенсации в размере 8 миллионов фунтов.

Напомним, на текущей неделе стало известно, что переговоры "Челси" и Соланке о новом контракте зашли в тупик. Доминик потребовал себе повышение зарплаты с 7 до 50 тыс. фунтов в неделю, а также гарантий игрового времени.



На пресс-конференции перед матчем Кубка Лиги против "Вулверхэмптона" главный тренер "синих" Антонио Конте подтвердил, что 19-летний англичанин хочет покинуть "Стэмфорд Бридж" грядущим летом, когда истечет его контракт.



Несмотря на то, что Соланке собирается уйти свободным агентом, это не стало бы проблемой для "Челси", отправься Доминик в другой английский клуб — "синие" все равно смогли бы получить многомиллионную компенсацию за воспитание игрока по решению трибунала.



Но теперь над "Челси" нависла реальная угроза получить лишь номинальные 300 тыс. фунтов компенсации, потому что к числу заинтересованных в Доминике клубов присоединилась могущественная "Бавария", утверждает Daily Mail.



Тренерский штаб "Баварии" во главе с экс-рулевым "Челси" Карло Анчелотти придерживается высокого мнения о Соланке. Чемпионы Бундеслиги ценят технику и скорость Доминика и считают, что тот был бы полезен не только как нападающий, но и как вингер.



Среди прочих претендентов на Соланке называются "Эвертон", "Арсенал", "Вест Хэм", "Рейнджерс" и "Селтик". "Ливерпуль", вопреки слухам, в Доминике не заинтересован.