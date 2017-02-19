"Ливерпуль" договаривается с Марио Гетце

После окончания этого сезона "Ливерпуль" предпримет повторную попытку заполучить атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп интересовался своим бывшим подопечным по Дортмунду еще прошлым летом, когда Гетце решил покинуть "Баварию". Однако тогда Марио отказал "Ливерпулю" из-за отсутствия возможности сыграть в Лиге Чемпионов и предпочел уйти назад в "Боруссию".



Возвращение Гетце стоило "Боруссии" 20 миллионов фунтов, однако Марио и близко не приблизился к тому уровню, который он демонстрировал в свой первый период в Дортмунде. Достаточно сказать, что в этом сезоне Бундеслиги 24-летний игрок провел лишь 11 матчей и забил один гол.



В надежде реабилитировать свою карьеру Гетце готов решиться на еще одну смену клуба по окончании сезона. Как утверждает Daily Mirror, этой ситуацией надеется воспользоваться "Ливерпуль", уже проведший предварительные переговоры с лагерем Марио.



Ожидается, что "Боруссия" не будет препятствовать уходу Гетце, если сможет за него выручить те самые 20 млн. фунтов, за которые Марио был возвращен прошлым летом из Мюнхена.