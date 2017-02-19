"Сити" планирует пригласить Бенжамена Менди на место Клиши

Очередной трансферной целью "Манчестер Сити" на грядущее лето стал левый защитник "Монако" Бенжамен Менди.

Как известно, укрепление флангов обороны будет одним из приоритетов главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы грядущим летом, ведь все четверо его крайних защитников уже в возрасте, а контракты Гаэля Клиши и Бакари Санья истекают как раз в конце сезона.



В данный момент "Сити" рассматривает несколько кандидатур на замену Клиши, но особое внимание Гвардиолы привлекает Менди. Об этом изданию ESPN стало известно от источника, близкого к "Монако". Скауты "горожан" регулярно посещают матчи с участием 22-летнего француза в этом сезоне.



Стоит отметить, что Бенжамен присоединился к "Монако" лишь прошлым летом, перебравшись из "Марселя" и заключив контракт на пять лет. Менди блестяще себя проявляет не только в Лиге 1, но и в Лиге Чемпионов, отметившись семью результативными передачами в 23 матчах за свой клуб.



Добавим, что Гвардиола сможет воочию понаблюдать за своим потенциальным новичком на следующей неделе, когда "Сити" сразится с "Монако" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. Успешная игра в двух матчах против "горожан" может обеспечить Менди переезд в Манчестер.