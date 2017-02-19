Моуриньо: "Через пару лет вы осознаете, что Погба достался нам дешево"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо убежден, что инфляция на трансферном рынке в скором времени заставит людей поверить в то, что полузащитник Поль Погба достался его клубу дешево.

Чтобы вернуть Погба из "Ювентуса" прошлым летом, "красным дьяволам" пришлось установить новый мировой рекорд по сумме трансфера — 89 миллионов фунтов. Жозе очень доволен совершенной покупкой и не считает ее дорогой.



"Я практически уверен, что грядущим летом трансферы некоторых игроков вполовину его мастерства будут стоит тех же денег".



"Я жду того момента, когда он освободится от этого пристального внимания, связанного с его ценой. Прямо сейчас, когда он играет хорошо — а он делает это часто — люди считают это нормой. Когда же он не так хорош, эксперты и даже болельщики бывают слишком строги с ним".



"Я по-настоящему доволен тем, как он выступает за нас. Он придает нам невероятный баланс, и он по-прежнему очень молод. Он начинает строить игру из обороны, он отбирает мяч и способен забивать голы в чужие ворота. Он может стать великолепным игроком, и я думаю, через пару лет вы осознаете, что он достался нам дешево".



"Несколько лет назад за 25 миллионов фунтов можно было купить феноменального игрока. Сегодня за 25 миллионов ты получишь даже не игрока, а лишь того, кто в перспективе может стать игроком. Те же, кто уже являются большими игроками, стоят гораздо больше".



"Думаю, следующим летом будет несколько сюрпризов на этом фронте, и Поль, возможно, потеряет свой статус самого дорого игрока мира, что будет хорошо. Своей ценой он привлекает большое внимание, но он по-прежнему счастлив играть в футбол, и важнее всего для него, чтобы он никогда не терял это ощущение счастья", — цитирует Моуриньо The Guardian.