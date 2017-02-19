У Компани снова возникли проблемы со здоровьем

У капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани вновь возникли проблемы со здоровьем, однако главный тренер Хосеп Гвардиола не считает их серьезными.

Восстановившись после травмы колена, полученной еще в ноябре, Компани сыграл лишь один матч — и одновременно свой шестой в этом сезоне. Тем не менее, Венсан тренировался с полной нагрузкой, терпеливо дожидаясь своего шанса.



Ожидалось, что Гвардиола предоставит шанс 30-летнему бельгийцу в субботнем матче 5-го раунда Кубка Англии против "Хаддерсфилда", однако Компани даже не попал в число запасных. Причиной этому стал риск усугубить внезапно возникшие проблемы защитника с ногой.



"Пару дней назад он что-то почувствовал в свой ноге. Это не такая большая проблема, но сегодня он не был готов играть", — цитирует Гвардиолу ESPN.



Издание Manchester Evening News добавляет, что после окончания этого сезона "Сити" выйдет на трансферный рынок для покупки партнера Джону Стоунсу по центру обороны. Перспективы же Компани на "Этихад" весьма сомнительны, и Гвардиола вполне может отказаться от игрока, на которого он не может положиться, и который его подводит раз за разом.