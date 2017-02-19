Венгер хочет тренировать еще четыре года — предпочтительно "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул на свое желание продлить контракт с клубом — причем сразу на четыре года.
Неудачи последних недель — поражения от "Уотфорда", "Челси" и "Баварии" — поставили под сомнение будущее Венгера в "Арсенале". За 20 лет работы с "канонирами" Арсен еще никогда не находился под столь мощной критикой.
Слухи усиливает и то обстоятельство, что действующий контракт 67-летнего француза истекает в конце этого сезона. На текущей неделе Арсен признался, что может принять решение относительно своего будущего уже в марте или апреле, при этом исключив досрочный уход на пенсию.
До недавних пор считалось, что Венгер уже имеет на руках предложение о новом контракте и лишь выбирает удобный момент, чтобы поставить свою подпись под трудовым договором.
В очередной раз комментируя свое будущее, Венгер намекнул, что его ответом на критику может стать новый контракт сразу на четыре года, благодаря чему он превзойдет экс-наставника "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона, ушедшего на пенсию в 71 год.
"Каковы шансы, что я возглавлю другой клуб? Если вы владеете клубом, то можете попытаться нанять меня. Нет, это не угроза, совершенно нет. Моим предпочтением всегда было тренировать "Арсенал", и я демонстрировал это. Думаю, я достаточно взрослый, чтобы проанализировать ситуацию".
"У Фергюсона были некоторые другие интересы в жизни, и он ушел на пенсию, когда был старше, чем я сегодня. Он был на четыре года старше. Он закончил тренировать в 71, мне же 67".
"Возможно, я буду тренировать еще четыре года, возможно, меньше — не знаю. Каждый человек индивидуален. Я не хочу ничего забирать у Фергюсона, он был абсолютно невероятным тренером, но он насытился. Он понял, что ему хватит. Я же еще не достиг этого возраста".
"Неудачи вроде поражения в среду остаются с тобой на всю твою жизнь. Но, с другой стороны, если мы будем слишком горевать по прошлому, то забудем подготовиться к будущему. Один из залогов успеха — справляться с разочарованиями и думать о том, что впереди тебя, демонстрируя, что ты готов", — цитирует Венгера The Guardian.
19.02.2017 06:00
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30 лучших цитат Сэра Алекса Фергюсона
1) «Футбол, черт побери!» (после победы над мюнхенской «Баварией» в 1999 году)
2) «В конце этой игры Кубок европейских чемпионов будет стоять в шести футах от вас, и вы не сможете даже прикоснуться к нему, если мы проиграем. И для многих из вас это последний шанс получить его. Не смейте возвращаться сюда, не отдав всё на поле». (речь в перерыве финала ЛЧ в 1999 году против «Баварии»)
3) «Работа в команде всегда должна строиться вокруг великого игрока, но и великий игрок должен всегда работать».
4) «Ты не можешь аплодировать судье».
5) «Я помню, как первый раз увидел его. Ему было 13 лет, и он просто плыл над землей, как кокер-спаниель гоняется за кусочком бумаги на ветру». (о Гиггзе)
6) «Становится щекотно – щекотное время, я так называю это». (вероятно, о «Ферги-тайме»)
7) «Если бы он был на дюйм выше, он бы был лучшим центральным защитником Британии. Его отец ростом 6 футов 2 дюйма – я бы проверил молочника». (о Гари Невилле)
8) «Я не буду, бл**ь, говорить с вами. Он, на**й, великий игрок. Вы еб****е идиоты». (о Вероне)
9) «Они говорят, что он умный человек, верно? Говорит на 5 языках! У меня есть 15-летний мальчик из Кот-д’Ивуара, который говорит на 5 языках!» (о Венгере)
10) «Он новичок – он лучше разбирается в японском футболе». (угадаете о ком?)
11) «Этот парень, должно быть, родился в офсайде». (о Филиппе Индзаги)
12) «Мой самый великий вызов – это не то, что происходит в данный момент. Моим главным вызовом было скинуть «Ливерпуль» с их гребаного насеста. И вы можете напечатать это».
13) «Это был странный инцидент. Если я бы попробовал это повторить еще 100 или миллион раз, этого бы не случилось». (о бросании ботинком в лицо Бэкхему)
14) «Трофей их, лучшая команда победила, и мы ничего не можем с этим поделать». (о поражении от «Барселоны» в финале ЛЧ-2009)
15) «В последнюю минуту нам позвонили Эммануэль Адебайор и его агент, после того как они согласились на сделку с «Сити», а затем и с «Челси». Он был в отчаянии, пытаясь выбрать между «Челси» и нами».
16) «Все, что они могут, - это говорить о «Манчестер Юнайтед». (о «Манчестер Сити»)
17) «Когда итальянцы говорят, что это паста, я проверяю под соусом, чтобы убедиться. Они являются мастерами дымовых завес». (об итальянцах)
18) «Жозе понимает, что победы и поражения идут бок о бок. Когда вы выигрываете, вам не следует злорадствовать, когда проигрываете – кидаться бананами». (о Жозе Моуринью)
19) «Никогда в своей жизни я не играл на ничью».
20) «Если я буду здоров, то продолжу этим заниматься. Наступит момент, когда я буду готов бросить, но я совершенно не представляю, когда это произойдет».
21) «Вы, наверное, шутите. Я похож на мазохиста, готового допустить такое? Может, вылет звучит лучше?» (в ответ на вопрос «может ли «Ливерпуль» стать чемпионом» в сезоне 2007 года)
22) «Иногда вы смотрите на поле и видите корову, и вы думаете, что это лучшая корова, которая у вас есть». (о прошении Уэйна Руни на трансфер в 2010 году)
23) «Будь то дриблинг или спринтерский забег, Райан мог оставить лучших защитников с судорогой в ногах».
24) «Это было самое выразительное проявление бескорыстия, которое я видел на футбольном поле. Вгрызался в каждую травинку, в каждый мяч. Он бы скорее умер от истощения, чем позволил бы себе проиграть. Я испытывал честь быть связанным с таким игроком». (о выступлении Роя Кина в полуфинале Лиги чемпионов против «Ювентуса»)
25) «Было много ожиданий от «Манчестер Сити» с их большими тратами, но они ничего не выиграли. Иногда у вас есть шумные соседи, и вам приходится жить с ними. Вы ничего не можете с ними сделать».
26) «Он получит от меня объятие и поцелуй – может, даже два!» (о своем друге Сэме Эллардайсе, когда «Болтон» остановил «Челси» в сезоне 2006-2007)
27) «Он возвышался надо мной и другими игроками, которые прикрыли свои глаза. Я смотрел на него и думал, что если он ударит меня, то я мертв». (о конфликте в раздевалке с Петером Шмейхелем)
28) «Уэйн действительно благословлен (Богом). У него не просто есть способности, у него внутри огонь». (после подписания Руни в 2004 году).
29) «Если и был игрок хоть один игрок в мире, рожденный для «Юнайтед», так это был Кантона. Он хорохорился, распрямлял грудь, поднимал голову и осматривал всё и вся, как будто спрашивая: «Я – Кантона. Насколько ты большой? Достаточно большой для меня?»
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Гуннеры вперед.
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Скорей подписывай новый контракт с глиномесами!
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Опыта у него, конечно, много. Его то уж точно никакое поражение не выведет из равновесия. Но вот психологический аспект подготовки игроков - это похоже не его козырь. Даже в прошлом году, когда конкуренты самослились, Арсенал сделал тоже самое, хотя состав приличный и можно было брать лигу. Но что примечательно в итоге даже у Тотенхема были в конце шансы на то, чтобы стать чемпионом, а у Арсена нет.
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АВ не смеши, тебе не превзойти Великого САФа
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Axxxaxacaxaxaxa
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