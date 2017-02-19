Венгер хочет тренировать еще четыре года — предпочтительно "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул на свое желание продлить контракт с клубом — причем сразу на четыре года.

Неудачи последних недель — поражения от "Уотфорда", "Челси" и "Баварии" — поставили под сомнение будущее Венгера в "Арсенале". За 20 лет работы с "канонирами" Арсен еще никогда не находился под столь мощной критикой.



Слухи усиливает и то обстоятельство, что действующий контракт 67-летнего француза истекает в конце этого сезона. На текущей неделе Арсен признался, что может принять решение относительно своего будущего уже в марте или апреле, при этом исключив досрочный уход на пенсию.



До недавних пор считалось, что Венгер уже имеет на руках предложение о новом контракте и лишь выбирает удобный момент, чтобы поставить свою подпись под трудовым договором.



В очередной раз комментируя свое будущее, Венгер намекнул, что его ответом на критику может стать новый контракт сразу на четыре года, благодаря чему он превзойдет экс-наставника "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона, ушедшего на пенсию в 71 год.



"Каковы шансы, что я возглавлю другой клуб? Если вы владеете клубом, то можете попытаться нанять меня. Нет, это не угроза, совершенно нет. Моим предпочтением всегда было тренировать "Арсенал", и я демонстрировал это. Думаю, я достаточно взрослый, чтобы проанализировать ситуацию".



"У Фергюсона были некоторые другие интересы в жизни, и он ушел на пенсию, когда был старше, чем я сегодня. Он был на четыре года старше. Он закончил тренировать в 71, мне же 67".



"Возможно, я буду тренировать еще четыре года, возможно, меньше — не знаю. Каждый человек индивидуален. Я не хочу ничего забирать у Фергюсона, он был абсолютно невероятным тренером, но он насытился. Он понял, что ему хватит. Я же еще не достиг этого возраста".



"Неудачи вроде поражения в среду остаются с тобой на всю твою жизнь. Но, с другой стороны, если мы будем слишком горевать по прошлому, то забудем подготовиться к будущему. Один из залогов успеха — справляться с разочарованиями и думать о том, что впереди тебя, демонстрируя, что ты готов", — цитирует Венгера The Guardian.