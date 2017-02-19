Раньери: "Мне нужны гладиаторы"

После выбывания из Кубка Лиги от рук "Миллуолла" главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что хочет видеть в своих игроках "гладиаторов".

К своим катастрофическим результатам в Премьер-Лиге в субботу "лисы" добавили вылет из Кубка Англии, проиграв в гостях у "Миллуолла" из Лиги Один со счетом 1:0. Клаудио остался расстроен, что вновь не увидел у своих подопечных желания сражаться.



"Это странно, потому что в прошлом сезоне у нас не было проблем с такими вещами. Мы были более целеустремленными, чем соперник, больше играли сердцем, чем соперник. Мы могли и проиграть, но мы сражались в каждом матче".



"Я хочу снова видеть это. Нужно сражаться до конца. Думаю, это поражение пойдет нам на пользу, потому что поражение от соперника, который сражается, может стать ценным уроком. Мы должны перенять то, что показал "Миллуолл".



"Я хочу поговорить с игроками и сказать: "Мы должны сражаться в каждом матче. Кто хочет сражаться, назовите себя?" Потому что мне нужны солдаты, мне нужны гладиаторы. Когда "Миллуолл" остался вдесятером, они показали себя великолепными гладиаторами".



"Они проявили больше характера, больше желания, больше сердца, чем мы. И они заслужили вырвать победу", — цитирует Раньери Sky Sports.