"Челси" вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Победа 0:2 в гостях у "Вулверхэмптона" обеспечила лидеру Премьер-Лиги "Челси" место в четвертьфинале Кубка Англии.
"Волки" очень мощно начали матч, а на пятой минуте Джордж Сэвилл даже отметился ударом в штангу ворот Асмира Беговича. Постепенно "синие" все же втянулись в игру, но борьба была сугубо тактической, без свободного пространства и обилия моментов.
Второй тайм хозяева тоже начали активно, радуя свою публику дерзкой игрой против лидера Премьер-Лиги, а затем пропустили. На 65-й минуте Виллиан с края штрафной площади выполнил навес к дальней штанге, где Педро головой опустил мяч в ворота — 0:1.
Пропустив, "Вулверхэмптон" отчаянно пошел вперед, однако Антонио Конте вовремя выпустил Нголо Канте, который помог "Челси" забетонировать игру. А на предпоследней минуте Диего Коста воспользовался удачным отскоком мяча от защитника внутри штрафной и установил окончательный счет — 0:2.
Таким образом, "Челси" победил, хотя и без особого лоска, присоединившись к числу участников четвертьфинальной стадии. На этом этапе у "синих" может проснуться особый аппетит к Кубку Англии, ведь их шансы сделать золотой дубль в этом сезоне повышаются.
"Вулверхэмптон" — "Челси" — 0:2 (0:0)
Голы: Педро 65, Коста 89.
"Вулверхэмптон": Икеме, Коуди, Батт, Хауз, Догерти, Прайс, Сэвилл (Саисс 84), Кошта, Эдвардс, Вайманн (Уилсон 76), Бедварссон (Ронан 84).
"Челси": Бегович, Зума, Терри, Аке, Мосес, Чалоба, Фабрегас, Педро (Аспиликуэта 73), Виллиан (Канте 80), Коста, Азар (Лофтус-Чик 86).
Предупреждения: Сэвилл, Вайманн — Педро.
18.02.2017 22:25
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финал с МЮ
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пусть играют,силы тратят.а мы чемпик по-тихому сделаем
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Теперь дело за Абрамовичем
Линкольн ждемс
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Норм сделаем дубль...
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внатуре,если проходить Блэкберн то ради пенсов в 1\4,размажем лошков,покажем кто тут батя
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Некий кризис в игре у синих, не?
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Азар походу две порции бешбармака перед матчем eбaнyл, что аж еле ползал. Нax выпускали ваще
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На изи ...
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Нам плизик милвол на мосту. Норм заруба, будет, поножовщина болельщиков обеспечена.(нет)
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На квассе резервом. Чемпик и ка можно тащемта не продолжать ящетаю
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евроспорт2 хд включайте
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На классе жи есь
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Уверено, на классе
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Челсм чемпик!
Диего тапарь! Фабрегас воошебник! Аке кирпич!
Азар второй после Месси!
Всех с победой!
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С победой!
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