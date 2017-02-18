"Челси" вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Победа 0:2 в гостях у "Вулверхэмптона" обеспечила лидеру Премьер-Лиги "Челси" место в четвертьфинале Кубка Англии.

"Волки" очень мощно начали матч, а на пятой минуте Джордж Сэвилл даже отметился ударом в штангу ворот Асмира Беговича. Постепенно "синие" все же втянулись в игру, но борьба была сугубо тактической, без свободного пространства и обилия моментов.



Второй тайм хозяева тоже начали активно, радуя свою публику дерзкой игрой против лидера Премьер-Лиги, а затем пропустили. На 65-й минуте Виллиан с края штрафной площади выполнил навес к дальней штанге, где Педро головой опустил мяч в ворота — 0:1.



Пропустив, "Вулверхэмптон" отчаянно пошел вперед, однако Антонио Конте вовремя выпустил Нголо Канте, который помог "Челси" забетонировать игру. А на предпоследней минуте Диего Коста воспользовался удачным отскоком мяча от защитника внутри штрафной и установил окончательный счет — 0:2.



Таким образом, "Челси" победил, хотя и без особого лоска, присоединившись к числу участников четвертьфинальной стадии. На этом этапе у "синих" может проснуться особый аппетит к Кубку Англии, ведь их шансы сделать золотой дубль в этом сезоне повышаются.



"Вулверхэмптон" — "Челси" — 0:2 (0:0)



Голы: Педро 65, Коста 89.



"Вулверхэмптон": Икеме, Коуди, Батт, Хауз, Догерти, Прайс, Сэвилл (Саисс 84), Кошта, Эдвардс, Вайманн (Уилсон 76), Бедварссон (Ронан 84).



"Челси": Бегович, Зума, Терри, Аке, Мосес, Чалоба, Фабрегас, Педро (Аспиликуэта 73), Виллиан (Канте 80), Коста, Азар (Лофтус-Чик 86).



Предупреждения: Сэвилл, Вайманн — Педро.