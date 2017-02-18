"Челси" вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Педро Победа 0:2 в гостях у "Вулверхэмптона" обеспечила лидеру Премьер-Лиги "Челси" место в четвертьфинале Кубка Англии.

"Волки" очень мощно начали матч, а на пятой минуте Джордж Сэвилл даже отметился ударом в штангу ворот Асмира Беговича. Постепенно "синие" все же втянулись в игру, но борьба была сугубо тактической, без свободного пространства и обилия моментов.

Второй тайм хозяева тоже начали активно, радуя свою публику дерзкой игрой против лидера Премьер-Лиги, а затем пропустили. На 65-й минуте Виллиан с края штрафной площади выполнил навес к дальней штанге, где Педро головой опустил мяч в ворота — 0:1.

Пропустив, "Вулверхэмптон" отчаянно пошел вперед, однако Антонио Конте вовремя выпустил Нголо Канте, который помог "Челси" забетонировать игру. А на предпоследней минуте Диего Коста воспользовался удачным отскоком мяча от защитника внутри штрафной и установил окончательный счет — 0:2.

Таким образом, "Челси" победил, хотя и без особого лоска, присоединившись к числу участников четвертьфинальной стадии. На этом этапе у "синих" может проснуться особый аппетит к Кубку Англии, ведь их шансы сделать золотой дубль в этом сезоне повышаются.

"Вулверхэмптон" — "Челси" — 0:2 (0:0)

Голы: Педро 65, Коста 89.

"Вулверхэмптон": Икеме, Коуди, Батт, Хауз, Догерти, Прайс, Сэвилл (Саисс 84), Кошта, Эдвардс, Вайманн (Уилсон 76), Бедварссон (Ронан 84).

"Челси": Бегович, Зума, Терри, Аке, Мосес, Чалоба, Фабрегас, Педро (Аспиликуэта 73), Виллиан (Канте 80), Коста, Азар (Лофтус-Чик 86).

Предупреждения: Сэвилл, Вайманн — Педро.


Метки Вулверхэмптон, Кубок Англии, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2017 22:25

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  1. mancunia-planet 18.02.2017 23:34 # mancunia-planet
    финал с МЮ

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  2. dimon70 18.02.2017 23:27 # dimon70
    пусть играют,силы тратят.а мы чемпик по-тихому сделаем

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  3. mafia 18.02.2017 23:12 # mafia
    Теперь дело за Абрамовичем
    Линкольн ждемс

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  4. chelsealondon 18.02.2017 23:07 # chelsealondon
    Норм сделаем дубль...

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  5. maxvel 18.02.2017 23:00 # maxvel
    внатуре,если проходить Блэкберн то ради пенсов в 1\4,размажем лошков,покажем кто тут батя

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  6. boavista 18.02.2017 22:56 # boavista
    Некий кризис в игре у синих, не?

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  7. chelsea-69 18.02.2017 22:50 # chelsea-69
    Азар походу две порции бешбармака перед матчем eбaнyл, что аж еле ползал. Нax выпускали ваще

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  8. chelsealondon 18.02.2017 22:39 # chelsealondon
    На изи ...

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  9. physical 18.02.2017 22:32 # physical
    Нам плизик милвол на мосту. Норм заруба, будет, поножовщина болельщиков обеспечена.(нет)

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  10. sharan 18.02.2017 22:29 # sharan
    На квассе резервом. Чемпик и ка можно тащемта не продолжать ящетаю

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  11. melwood-lfc 18.02.2017 22:28 # melwood-lfc
    евроспорт2 хд включайте

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  12. physical 18.02.2017 22:27 # physical
    На классе жи есь

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  13. didier-11 18.02.2017 22:27 # didier-11
    Уверено, на классе

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  14. pistolero-lfc 18.02.2017 22:27 # pistolero-lfc
    Челсм чемпик!
    Диего тапарь! Фабрегас воошебник! Аке кирпич!
    Азар второй после Месси!
    Всех с победой!

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  15. chelsea88 18.02.2017 22:27 # chelsea88
    С победой!

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