Уэс Браун: "К "Юнайтед" вернулся фактор страха"

Уэс Браун и Криштиану Роналду Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун считает, что при Жозе Моуриньо "красные дьяволы" снова стали внушать своим соперникам страх.

Как известно, "дьяволы" как вкопанные с ноября находятся на шестой позиции в Премьер-Лиге, но при этом демонстрируют весьма зрелищную игру, которую Пол Скоулз, бывший одноклубник Брауна, и вовсе назвал лучшей в топ-6.

Браун в свою очередь уверен, что "Юнайтед" все еще имеет хорошие шансы финишировать в первой четверке. Уэс считает, что "дьяволы" постепенно возвращаются к тому уровню, которому они соответствовали до ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию.

"Я всегда думал, что после ухода сэра Алекса им придется тяжело, ведь он так долго находился в клубе, и представить это место без него было невозможно. Людям, которые должны были прийти после него, сложности были обеспечены".

"Моуриньо совершил блестящие крупные приобретения, и я уверен, что он еще не закончил. На старте сезона они поставили перед собой цель попасть в Лигу Чемпионов, и сейчас у них отличные шансы финишировать в топ-4".

"Можно видеть, что игроки начинают притираться друг другу, чувствовать друг друга. На это потребовалось время, но теперь они демонстрируют хорошие результаты, и соперники начинают их снова бояться. Они не являются желанным соперником ни для кого, тогда как прежде иногда давали слабину".

"Борьба за попадание в топ-4 будет упорной. Посмотрим, кто покажет себя более стойким. "Юнайтед" уже показал, что они готовы сражаться — после такого количества потерянных очков на старте сезона я не думал, что они смогут оказаться там, где находятся сейчас".

"Любому будет сложно, если продолжать менять тренеров — я знаю это по "Сандерленду". Однако у "Юнайтед" по-прежнему есть крепкий фундамент, и я думаю, Моуриньо понимает, что это за клуб. Я уверен, что они смогут подняться выше", — цитирует Брауна The Guardian.


Метки Браун, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2017 21:00

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  1. mancunia-planet 18.02.2017 21:39 # mancunia-planet
    норм фото)))

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  2. pistolero-lfc 18.02.2017 21:23 # pistolero-lfc
    Теперь Юнайтед всех боится?

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  3. van-der-slav 18.02.2017 21:21 # van-der-slav
    у меня уже бомбит от фраз типа "есть шанс еще побороться за четверку на шестом месте". госпади в таблицу кто нибудь смотрит? 2 очка отделяют от третьего места, 4 от второго. говорят так будто разница очков в 8. с такой игрой точно в четверке будем, главное перестать ничьи тупые собирать. да и 8 очков за три тура отыгрывали, чего уж там

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  4. blackdreamer 18.02.2017 21:15 # blackdreamer
    фактор страха не обыграть середняка типо мю всегда был у всех
    как можно бояться сборище скамца в главе с обоссаным
    я хз

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