Уэс Браун: "К "Юнайтед" вернулся фактор страха"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун считает, что при Жозе Моуриньо "красные дьяволы" снова стали внушать своим соперникам страх.

Как известно, "дьяволы" как вкопанные с ноября находятся на шестой позиции в Премьер-Лиге, но при этом демонстрируют весьма зрелищную игру, которую Пол Скоулз, бывший одноклубник Брауна, и вовсе назвал лучшей в топ-6.



Браун в свою очередь уверен, что "Юнайтед" все еще имеет хорошие шансы финишировать в первой четверке. Уэс считает, что "дьяволы" постепенно возвращаются к тому уровню, которому они соответствовали до ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию.



"Я всегда думал, что после ухода сэра Алекса им придется тяжело, ведь он так долго находился в клубе, и представить это место без него было невозможно. Людям, которые должны были прийти после него, сложности были обеспечены".



"Моуриньо совершил блестящие крупные приобретения, и я уверен, что он еще не закончил. На старте сезона они поставили перед собой цель попасть в Лигу Чемпионов, и сейчас у них отличные шансы финишировать в топ-4".



"Можно видеть, что игроки начинают притираться друг другу, чувствовать друг друга. На это потребовалось время, но теперь они демонстрируют хорошие результаты, и соперники начинают их снова бояться. Они не являются желанным соперником ни для кого, тогда как прежде иногда давали слабину".



"Борьба за попадание в топ-4 будет упорной. Посмотрим, кто покажет себя более стойким. "Юнайтед" уже показал, что они готовы сражаться — после такого количества потерянных очков на старте сезона я не думал, что они смогут оказаться там, где находятся сейчас".



"Любому будет сложно, если продолжать менять тренеров — я знаю это по "Сандерленду". Однако у "Юнайтед" по-прежнему есть крепкий фундамент, и я думаю, Моуриньо понимает, что это за клуб. Я уверен, что они смогут подняться выше", — цитирует Брауна The Guardian.