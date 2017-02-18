"Сити" предстоит переигровка в Кубке Англии, "Лестер" — вылетел

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" не смог взломать оборону "Хаддерсфилда" в рамках матча 5-го раунда Кубка Англии и теперь будет вынужден провести переигровку, а "Лестер" и вовсе завершил свое выступление в турнире.

Самыми заметными лицами в первом тайме матча между "Хаддерсфилдом" и "Манчестер Сити" были голкиперы, совершив несколько хороших сейвов. Страж ворот "горожан" Клаудио Браво капитулировал лишь однажды — на 26-й минуте, когда на добивании сыграл Филип Биллинг, однако лайнсмен уже зафиксировал офсайд, и гол не был засчитан.

Во втором тайме представитель Чемпионшипа продолжил с успехом сдерживать своего грозного соперника. В концовке матча хозяевам пришлось по-настоящему тяжело, но они все-таки выстояли — 0:0.

В шаге от переигровки был и "Лестер", однако гол Шона Каммингса на последней минуте обеспечил "Миллуоллу" триумф против чемпиона Премьер-Лиги — 1:0. Еще в одном матче "Мидлсбро" удалось вырвать победу у "Оксфорда", оформив решающий гол на 86-й минуте — 3:2.

"Хаддерсфид" — "Манчестер Сити" — 0:0 (0:0)

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Стоунс, Отаменди, Коларов (Санья 78), Дельф (Де Брюйне 69), Фернандо, Навас, Фернандиньо, Нолито (Сане 69), Агуро.

"Мидлсбро" — "Оксфорд" — 3:2 (2:0)

Голы: Лидбиттер 26 (пен), Гестед 34, Стуани 86 — Магуайр 64, Мартинес 65.

"Мидлсбро": Гузан, Чемберс, Эспиноса, Айала, Да Сильва, Клейтон, Лидбиттер, Траоре (Стуани 72), Даунинг, Фишер (Рамирес 72), Гестед (Негредо 86).

"Миллуолл" — "Лестер" — 1:0 (0:0)

Гол: Каммингс 90.

"Лестер": Цилер, Амарти, Беналуан, Ваге (Василевски 70), Чилуэлл, Грей (Варди 73), Менди, Кинг, Муса, Капустка (Олбрайтон 64), Окадзаки.


Метки Кубок Англии., Лестер, Манчестер Сити, Мидлсбро

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2017 19:55

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  1. cap26 18.02.2017 21:39 # cap26
    Красиво Россия ссыт на попрошенко, пендосов, всяких Степанов, унизив сшп и слив в унитаз эту недострану))) гейропу с их статьями и докладами, и конечно здешних лахов! Теперь Россия Величайшая!

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  2. selta 18.02.2017 21:39 # selta
    Вульверхемптон (с) давн комментатор
    Елагин наше все

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  3. melwood-lfc 18.02.2017 21:36 # melwood-lfc
    ахахахах перепутали гимн сука
    поставили гимн глинки
    губ выбежал с микрофоном сука и сказал го петь так)))
    спели ааххахахахахахааха

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  4. hammersmith 18.02.2017 21:36 # hammersmith
    губерниев клован пиздец)))

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  5. budun 18.02.2017 21:35 # budun
    какой же пздц на биатлонном награждении )
    ахахп

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  6. physical 18.02.2017 21:32 # physical
    Шакалы, а не волки

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  7. warham 18.02.2017 21:29 # warham
    Бля, пацаны, долго решался рассказать свой позор, но все же скажу - отпиздели меня вчера жестко.
    Было все так: пошли мы вчера с моим другом в один бар. Ну и познакомились - я с одичалой, а он с черноухой. Угощали девок пивом, элем, рыбу жрали. Ну и перебрали и решили их повести в трактир и снять номер, чтоб исполнить плотские утехи. И в итоге, при выходе из бара оказалось, что эти девки были уже заняты. К нам подошли 2 уебка из дома Гловеров. Начали доебываться и в итоге мы им наваляли ибо они были в жопу пьяные. Радости было мало ибо в далеке стояла их брава, где были Гловеры, Старки и Амберы. Они просекли что-то неладное и начали бежать в нашу сторону. Мой друг короче начал убегать, а я сначала растерялся но в итоге притворился мертвым. Подбегает значит половина этой толпени ко мне и какой-то громила наклоняется ко мне и спрашивает:"Он что мертв?". И тут я вспомнил, что я ж Железнорожденный, открыл глаза и ему в ебало так громко заявляю:"То, что мертво, умереть не может!!!". Ну и тут я ощутил все сапоги по моему епалу(

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  8. pistolero-lfc 18.02.2017 21:21 # pistolero-lfc
    Волки хороший тайм провели. Все хороши.
    Челси на расслабоне пока. Во втором тайме нужно забивать. Чалоба вообще ни о чем. Надо вместо него Азара выпускать.

    (ответить)

  9. billy-talent 18.02.2017 21:15 # billy-talent
    "
    32'
    Педро в итоге "швыряет" снаряд к линии вратарской "волков", вратарь хозяев уверенно играет на выходе и забирает сферу в свои перчатки."
    http://vignette3.wikia.nocookie.net/doom/images/d/d3/Soul_Sphere.png/revision/latest?cb=20050113192252

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  10. sharan 18.02.2017 21:11 # sharan
    Азар сайбал

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  11. farot 18.02.2017 21:11 # farot
    Азар как чмошник седни играет

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  12. palach221078 18.02.2017 21:06 # palach221078
    волчата уже начинают понимать, что это никуя не ливер.

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  13. tabooo 18.02.2017 21:01 # tabooo
    Агуро топэр

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  14. sharan 18.02.2017 21:01 # sharan
    Азар=азил.

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  15. warham 18.02.2017 20:52 # warham
    Агуро - это что за футболист?

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  16. farot 18.02.2017 20:50 # farot
    Бегович еблан даже мяч точно разыграть не может.

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  17. pistolero-lfc 18.02.2017 20:44 # pistolero-lfc
    Пса усыпили!!
    Диего! Диего! Диего!!!

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  18. man-in-red 18.02.2017 20:43 # man-in-red
    вольверхемптон... мда

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  19. ganinilyha 18.02.2017 20:42 # ganinilyha
    Правильно, у Лестера ещё долгая еврокубковая весна

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  20. kingoflondon 18.02.2017 20:41 # kingoflondon
    нужно сливать кубок .

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