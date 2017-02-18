"Сити" предстоит переигровка в Кубке Англии, "Лестер" — вылетел
"Манчестер Сити" не смог взломать оборону "Хаддерсфилда" в рамках матча 5-го раунда Кубка Англии и теперь будет вынужден провести переигровку, а "Лестер" и вовсе завершил свое выступление в турнире.
Самыми заметными лицами в первом тайме матча между "Хаддерсфилдом" и "Манчестер Сити" были голкиперы, совершив несколько хороших сейвов. Страж ворот "горожан" Клаудио Браво капитулировал лишь однажды — на 26-й минуте, когда на добивании сыграл Филип Биллинг, однако лайнсмен уже зафиксировал офсайд, и гол не был засчитан.
Во втором тайме представитель Чемпионшипа продолжил с успехом сдерживать своего грозного соперника. В концовке матча хозяевам пришлось по-настоящему тяжело, но они все-таки выстояли — 0:0.
В шаге от переигровки был и "Лестер", однако гол Шона Каммингса на последней минуте обеспечил "Миллуоллу" триумф против чемпиона Премьер-Лиги — 1:0. Еще в одном матче "Мидлсбро" удалось вырвать победу у "Оксфорда", оформив решающий гол на 86-й минуте — 3:2.
"Хаддерсфид" — "Манчестер Сити" — 0:0 (0:0)
"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Стоунс, Отаменди, Коларов (Санья 78), Дельф (Де Брюйне 69), Фернандо, Навас, Фернандиньо, Нолито (Сане 69), Агуро.
"Мидлсбро" — "Оксфорд" — 3:2 (2:0)
Голы: Лидбиттер 26 (пен), Гестед 34, Стуани 86 — Магуайр 64, Мартинес 65.
"Мидлсбро": Гузан, Чемберс, Эспиноса, Айала, Да Сильва, Клейтон, Лидбиттер, Траоре (Стуани 72), Даунинг, Фишер (Рамирес 72), Гестед (Негредо 86).
"Миллуолл" — "Лестер" — 1:0 (0:0)
Гол: Каммингс 90.
"Лестер": Цилер, Амарти, Беналуан, Ваге (Василевски 70), Чилуэлл, Грей (Варди 73), Менди, Кинг, Муса, Капустка (Олбрайтон 64), Окадзаки.
18.02.2017 19:55
Просмотров: 3650
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Красиво Россия ссыт на попрошенко, пендосов, всяких Степанов, унизив сшп и слив в унитаз эту недострану))) гейропу с их статьями и докладами, и конечно здешних лахов! Теперь Россия Величайшая!
(ответить)
Вульверхемптон (с) давн комментатор
Елагин наше все
(ответить)
ахахахах перепутали гимн сука
поставили гимн глинки
губ выбежал с микрофоном сука и сказал го петь так)))
спели ааххахахахахахааха
(ответить)
губерниев клован пиздец)))
(ответить)
какой же пздц на биатлонном награждении )
ахахп
(ответить)
Шакалы, а не волки
(ответить)
Бля, пацаны, долго решался рассказать свой позор, но все же скажу - отпиздели меня вчера жестко.
Было все так: пошли мы вчера с моим другом в один бар. Ну и познакомились - я с одичалой, а он с черноухой. Угощали девок пивом, элем, рыбу жрали. Ну и перебрали и решили их повести в трактир и снять номер, чтоб исполнить плотские утехи. И в итоге, при выходе из бара оказалось, что эти девки были уже заняты. К нам подошли 2 уебка из дома Гловеров. Начали доебываться и в итоге мы им наваляли ибо они были в жопу пьяные. Радости было мало ибо в далеке стояла их брава, где были Гловеры, Старки и Амберы. Они просекли что-то неладное и начали бежать в нашу сторону. Мой друг короче начал убегать, а я сначала растерялся но в итоге притворился мертвым. Подбегает значит половина этой толпени ко мне и какой-то громила наклоняется ко мне и спрашивает:"Он что мертв?". И тут я вспомнил, что я ж Железнорожденный, открыл глаза и ему в ебало так громко заявляю:"То, что мертво, умереть не может!!!". Ну и тут я ощутил все сапоги по моему епалу(
(ответить)
Волки хороший тайм провели. Все хороши.
Челси на расслабоне пока. Во втором тайме нужно забивать. Чалоба вообще ни о чем. Надо вместо него Азара выпускать.
(ответить)
"
32'
Педро в итоге "швыряет" снаряд к линии вратарской "волков", вратарь хозяев уверенно играет на выходе и забирает сферу в свои перчатки."
http://vignette3.wikia.nocookie.net/doom/images/d/d3/Soul_Sphere.png/revision/latest?cb=20050113192252
(ответить)
Азар сайбал
(ответить)
Азар как чмошник седни играет
(ответить)
волчата уже начинают понимать, что это никуя не ливер.
(ответить)
Агуро топэр
(ответить)
Азар=азил.
(ответить)
Агуро - это что за футболист?
(ответить)
Бегович еблан даже мяч точно разыграть не может.
(ответить)
Пса усыпили!!
Диего! Диего! Диего!!!
(ответить)
вольверхемптон... мда
(ответить)
Правильно, у Лестера ещё долгая еврокубковая весна
(ответить)
нужно сливать кубок .
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий