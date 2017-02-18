"Сити" предстоит переигровка в Кубке Англии, "Лестер" — вылетел

"Манчестер Сити" не смог взломать оборону "Хаддерсфилда" в рамках матча 5-го раунда Кубка Англии и теперь будет вынужден провести переигровку, а "Лестер" и вовсе завершил свое выступление в турнире.

Самыми заметными лицами в первом тайме матча между "Хаддерсфилдом" и "Манчестер Сити" были голкиперы, совершив несколько хороших сейвов. Страж ворот "горожан" Клаудио Браво капитулировал лишь однажды — на 26-й минуте, когда на добивании сыграл Филип Биллинг, однако лайнсмен уже зафиксировал офсайд, и гол не был засчитан.



Во втором тайме представитель Чемпионшипа продолжил с успехом сдерживать своего грозного соперника. В концовке матча хозяевам пришлось по-настоящему тяжело, но они все-таки выстояли — 0:0.



В шаге от переигровки был и "Лестер", однако гол Шона Каммингса на последней минуте обеспечил "Миллуоллу" триумф против чемпиона Премьер-Лиги — 1:0. Еще в одном матче "Мидлсбро" удалось вырвать победу у "Оксфорда", оформив решающий гол на 86-й минуте — 3:2.



"Хаддерсфид" — "Манчестер Сити" — 0:0 (0:0)



"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Стоунс, Отаменди, Коларов (Санья 78), Дельф (Де Брюйне 69), Фернандо, Навас, Фернандиньо, Нолито (Сане 69), Агуро.



"Мидлсбро" — "Оксфорд" — 3:2 (2:0)



Голы: Лидбиттер 26 (пен), Гестед 34, Стуани 86 — Магуайр 64, Мартинес 65.



"Мидлсбро": Гузан, Чемберс, Эспиноса, Айала, Да Сильва, Клейтон, Лидбиттер, Траоре (Стуани 72), Даунинг, Фишер (Рамирес 72), Гестед (Негредо 86).



"Миллуолл" — "Лестер" — 1:0 (0:0)



Гол: Каммингс 90.



"Лестер": Цилер, Амарти, Беналуан, Ваге (Василевски 70), Чилуэлл, Грей (Варди 73), Менди, Кинг, Муса, Капустка (Олбрайтон 64), Окадзаки.