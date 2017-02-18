У Почеттино кончается терпение в отношении Янссена

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал понять, что его терпение в отношении нападающего Винсена Янссена заканчивается.

Перебравшись прошлым летом на "Уайт Харт Лэйн" из АЗ за 17.5 миллионов фунтов, Янссен до сих пор ни разу не отличился за "шпор" с открытой игры. Винсенту никак не удается проявить свой бомбардирский талант, который он демонстрировал на родине.



За три последних месяца 22-летний голландец отметился лишь одним появлением в старте, а на матч Лиги Европы против "Гента" в минувший четверг даже не попал в число запасных. Почеттино объясняет это тем, что устал ждать прогресса от Янссена.



"Против "Гента" его не было в заявке. Он должен показывать больше, поэтому посмотрим. Возможно, против "Саутгемптона" в Кубке Англии у него будет возможность занять мест на лавке или выйти с первых минут. Мы не можем быть уверены, попадет ли он в заявку, будет ли на лавке или выйдет с первых минут".



"Именно в игре игроки демонстрируют свое мастерство и свою веру в то, что они делают на тренировках. Когда я определяю стартовый состав и запасных, я стараюсь быть справедливым. Это нормально, что он должен показывать больше", — цитирует Почеттино Sky Sports.