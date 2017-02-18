Полупрофессиональный "Линкольн" выбил "Бернли" из Кубка Англии

Скромный "Линкольн Сити" стал первым за 103 последних года клубом из-за пределов системы профессиональных лиг, добравшимся до четвертьфинальной стадии Кубка Англии.

В субботу рамках 5-го раунда Кубка Англии "Бернли" потерпел поражение от "Линкольна", единственный гол пропустив на 89-й минуте от Шона Раггетта. Этот вдвойне удивительнее, если учесть что матч проходил на "Терф Мур", где в Премьер-Лиге "бордовые" теряют очки только по большим праздникам.



Таким образом, представитель Национальной Конференции, пятого по рангу английского дивизиона, совершил настоящую сенсацию и достиг 1/4 финала турнира.



Последние раз подобное достижение удавалось клубу, который не имеет статуса профессионального, более века назад, еще в далеком в сезоне 1911/12 — то был "Суиндон", впоследствии дошедший до полуфинала.



"Бернли" — "Линкольн" — 0:1 (0:0)



Голы: Раггетт 89.



"Бернли": Хитон, Дариква, Кин, Тарковски, Фланаган, Арфилд, Бартон, Вествуд, Гудмундссон (Бойд 20), Грей, Вокс (Барнс 73).