Полупрофессиональный "Линкольн" выбил "Бернли" из Кубка Англии
Скромный "Линкольн Сити" стал первым за 103 последних года клубом из-за пределов системы профессиональных лиг, добравшимся до четвертьфинальной стадии Кубка Англии.
В субботу рамках 5-го раунда Кубка Англии "Бернли" потерпел поражение от "Линкольна", единственный гол пропустив на 89-й минуте от Шона Раггетта. Этот вдвойне удивительнее, если учесть что матч проходил на "Терф Мур", где в Премьер-Лиге "бордовые" теряют очки только по большим праздникам.
Таким образом, представитель Национальной Конференции, пятого по рангу английского дивизиона, совершил настоящую сенсацию и достиг 1/4 финала турнира.
Последние раз подобное достижение удавалось клубу, который не имеет статуса профессионального, более века назад, еще в далеком в сезоне 1911/12 — то был "Суиндон", впоследствии дошедший до полуфинала.
"Бернли" — "Линкольн" — 0:1 (0:0)
Голы: Раггетт 89.
"Бернли": Хитон, Дариква, Кин, Тарковски, Фланаган, Арфилд, Бартон, Вествуд, Гудмундссон (Бойд 20), Грей, Вокс (Барнс 73).
18.02.2017 17:50
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Последние комментарии:
миха бухой епт, читай что пишешь
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Будет забавно, если еще Арсенал любителя проиграет на их огороде.
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И не скажешь что у бернли резерв играл
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Линкольн красавцы! Творят историю!))
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Как Фленаган сыграл?)
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Даже состав линкольна не написал миша, четвертьфиналисту кубка англии
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Бернли 1:1 Челси 12 февраля 2017
Бернли 1:0 Лестер 31 января 2017
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