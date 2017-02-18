Полупрофессиональный "Линкольн" выбил "Бернли" из Кубка Англии

Линкольн Скромный "Линкольн Сити" стал первым за 103 последних года клубом из-за пределов системы профессиональных лиг, добравшимся до четвертьфинальной стадии Кубка Англии.

В субботу рамках 5-го раунда Кубка Англии "Бернли" потерпел поражение от "Линкольна", единственный гол пропустив на 89-й минуте от Шона Раггетта. Этот вдвойне удивительнее, если учесть что матч проходил на "Терф Мур", где в Премьер-Лиге "бордовые" теряют очки только по большим праздникам.

Таким образом, представитель Национальной Конференции, пятого по рангу английского дивизиона, совершил настоящую сенсацию и достиг 1/4 финала турнира.

Последние раз подобное достижение удавалось клубу, который не имеет статуса профессионального, более века назад, еще в далеком в сезоне 1911/12 — то был "Суиндон", впоследствии дошедший до полуфинала.

"Бернли" — "Линкольн" — 0:1 (0:0)

Голы: Раггетт 89.

"Бернли": Хитон, Дариква, Кин, Тарковски, Фланаган, Арфилд, Бартон, Вествуд, Гудмундссон (Бойд 20), Грей, Вокс (Барнс 73).


Метки Бернли, Кубок Англии, Линколь

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2017 17:50

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  1. wengerrrro 18.02.2017 19:07 # wengerrrro
    миха бухой епт, читай что пишешь

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  2. samir 18.02.2017 18:44 # samir
    Будет забавно, если еще Арсенал любителя проиграет на их огороде.

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  3. villian 18.02.2017 18:40 # villian
    И не скажешь что у бернли резерв играл

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  4. pistolero-lfc 18.02.2017 18:17 # pistolero-lfc
    Линкольн красавцы! Творят историю!))

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  5. pistolero-lfc 18.02.2017 18:15 # pistolero-lfc
    Как Фленаган сыграл?)

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  6. van-der-slav 18.02.2017 18:04 # van-der-slav
    Даже состав линкольна не написал миша, четвертьфиналисту кубка англии

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  7. vyrentz 18.02.2017 17:58 # vyrentz
    Бернли 1:1 Челси 12 февраля 2017

    Бернли 1:0 Лестер 31 января 2017

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